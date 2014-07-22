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Форум Дальинфоком-2014 заинтересовал банковскую сферу Приморья

22 Июля 2014, 15:42 | Владивосток

Дальневосточный форум Дальинфоком-2014, который пройдет 9-10 сентября во Владивостоке, заинтересовал представителей банковской сферы Приморья. Специалисты "Примсоцбанка" приняли решение посетить форум в качестве гостей и особое внимание уделить сервисам сторонних компаний: сотовой связи и Интернету, а также программным продуктам в части клиентского обслуживания. Об этом рассказал начальник отдела маркетинга и рекламы "Примсоцбанка" Георгий Бибаев, сообщили РИА PrimaMedia в оргкомитете форума #Дальинфоком.

- Для нас очень актуальна тема сервисов от сторонних компаний, именно для банков: сотовые операторы, стационарный интернет – проводной и беспроводной. Нам интересны решения, предлагаемые компаниями, занимающимися развитием интернет-технологий и технологий связи: продукты в части банковского клиентского обслуживания, мобильные приложения, новые решения для банковского развития. Потому что банки тоже создают свои продукты самостоятельно, и их потом анонсируют. Чаще всего это клиентские сервисы, уникальные CRM (система управления взаимоотношениями с клиентами) и другие приложения. Но и такие компании, как Ростелеком, МТС тоже готовят решения для бизнеса. Нам было бы интересно услышать комплексное решение от компаний обозначенного уровня, - отметил Георгий Бибаев.

По словам собеседника агентства, представители банка готовы не только посетить Дальинфоком в качестве гостей, но и стать участниками форума в будущем году.

- Дальинфоком нам интересен, посетим в этом году обязательно, а в следующем планируем в нем поучаствовать. Такие мероприятия необходимо проводить хотя бы раз в год, - добавил представитель банка.

Напомним, что Дальинфоком в этом году поменяет формат работы. Планируется расширить число секций, а выставку сделать более интерактивной, чтобы она была интересна как IT-сообществу, так и людям, владеющим информационными технологиями на уровне пользователя.

Информацию о Дальинфокоме можно отслеживать на сайте www.dalinfocom.primorsky.ru.

Официальный хэштег форума #Дальинфоком

Организатором мероприятия выступает Департамент информатизации и телекоммуникаций администрации Приморского края. Соорганизатор, предоставляющий площадку для проведения форума, - Дальневосточный федеральный университетСтратегическим партнером Дальинфокома стал "Ростелеком" - компания вместе с партнерами представит на форуме проекты и перспективы развития решений в области "Электронного правительства" и отраслевой информатизации. Оператор VII Дальневосточного форума - информационное агентство PrimaMedia. ИК "Золотой Рог" выступает информационным партнером форума.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

 

Автор: По материалам информагентств
Теги: технологии  услуги  дальинфоком  банки  сервис 



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