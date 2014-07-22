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Администрация Владивостока предлагает землю под бизнес
Два земельных участка предлагает администрация города Владивостока под объекты, не связанные со строительством: один на улице Ватутина – в аренду на 5 лет для размещения автостоянки, второй на улице Стрелковой – в собственность для возведения легких конструкций объекта розничной торговли.
И право аренды, и право собственности можно приобрести в ходе открытых аукционов. Как прокомментировали в администрации Владивостока, аренда или продажа свободных земельных участков – процесс для города позитивный, так как земля благоустраивается, работает на благо жителей, дает доход в городскую казну. Глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ поставил специалистам задачу - все процедуры аренды и продажи городской недвижимости должны быть обоснованны, а также организованы в режиме полной информационной прозрачности.
В аренду предлагается участок площадью 2 604 кв. метра в районе улицы Ватутина, 20. Аукцион назначен на 21 августа, заявки принимаются до 13 августа. Начальная цена лота – 667 тыс. 948 рублей – это начальный размер арендной платы за земельный участок в год. Как объясняют специалисты, в ходе аукциона сумма может остаться прежней либо вырасти, и эту сумму необходимо будет внести единовременно при заключении договора. В последующие годы сумма арендной платы вносится ежемесячными платежами.
Аукцион по продаже другого участка под объект розничной торговли – на улице Стрелковой, 56, площадью 820 кв. метров - назначен на 26 августа, заявки принимаются до 19 августа. Начальная цена – 1 млн 463 тыс. рублей. Участок расположен неподалеку от квартала многоквартирных домов, что будет содействовать популярности магазина.
Оба участка можно предварительно осмотреть. Земля может эффективно использоваться для бизнеса, но не предназначена для строительства, в том числе и по причине обременения – часть участков расположена в охраняемых зонах инженерных коммуникаций.
Вся информация о предстоящих торгах размещена на сайте vlc.ru (раздел «Муниципальная собственность») и torgi.gov.ru. Справки по тел.: 8(423)244-60-16; 245-40-85, МКУ «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости».
Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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