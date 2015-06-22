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Резиденты Свободного порта Владивостока получат налоговые льготы и преференции
Госдума примет законопроект № 811783-6 «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в связи с принятием Федерального закона "О свободном порте Владивосток"», направленный на создание благоприятных условий для увеличения темпов социально-экономического развития Приморского края и Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на ИА «Клерк.Ру».
Как сообщает пресс-служба Госдумы, в соответствии с законопроектом для резидентов Свободного порта Владивостока предусмотрены налоговые льготы и преференции.
Так, по налогу на прибыль – в первые 5 лет применяется пониженная ставка не более 5% (в том числе 0% в Федеральный бюджет, не более 5% в региональный бюджет). По налогу на имущество организаций – освобождение от уплаты налога, по земельному налогу – освобождение от уплаты налога. Также законопроект предусматривает понижение совокупной ставки страховых взносов во внебюджетные фонды в размерес 30% до 7,6%.
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