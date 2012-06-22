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Во Владивостокской таможне обсудили завершающий этап подготовки к саммиту АТЭС
ВЛАДИВОСТОК, 22 июня, ZRPRESS. Во Владивостокской таможне под председательством начальника таможни Виктора Холичева 21 июня прошло рабочее совещание с представителями ЗАО «Ростэк-Приморье» и ЗАО «Крокус Интернэшнл», на котором обсуждались вопросы, связанные с обработкой грузов, предназначенных для саммита АТЭС-2012.
Со стороны таможни в диалоге участвовали первый заместитель начальника таможни по таможенному контролю Николай Лощинин, исполняющий обязанности начальника таможенного поста Морской порт Владивосток Андрей Шаповал, начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 Максим Коваленко.
Сергей Каменев, заместитель директора департамента развития ЗАО «Крокус Интернэшнл», сообщил cобравшимся о предстоящих сроках ввоза товаров, предназначенных для форума АТЭС. Сергей Могилевский и Елена Гусева, представители ЗАО «Ростэк-Приморье», проинформировали участников о скорости осуществления таможенных операций таможенными постами Владивостокской таможни. Представители деловых кругов, отметили хорошее взаимодействие с отделом таможенного оформления и таможенного контроля №1 таможенного поста Морской порт Владивосток.
По предложению начальника таможни Виктора Холичева в ходе встречи решено в завершающий период перед саммитом активизировать взаимодействие участников ВЭД и таможни для предотвращения задержек оформления и ускорения таможенных операций в отношении товаров, предназначенных для саммита АТЭС. Для этого участники ВЭД взяли на себя обязательство заблаговременно направлять в таможню информацию о предстоящих объемах ввоза товаров, а таможня – обеспечить личный контроль начальников таможенных постов за оформлением грузов федерального значения, обратив особое внимание на работу отделов таможенного досмотра.
Для ускорения обработки грузов, которые прибывают для форума АТЭС, в дополнение к ныне действующему мобильному инспекционно-досмотровому комплексу (МИДК) для таможенного контроля грузов используется поступивший на вооружение Владивостокской таможни второй МИДК.
C начала 2012 года для проведения саммита АТЭС Владивостокской таможней было оформлено 132 тысячи тонн товаров общей стоимостью $47 млн, при этом в федеральный бюджет было перечислено 397 млн рублей.
В номенклатуре ввезённых товаров преобладают: песок - ввезено 116,2 тыс. тонн (87,9% от общего веса) стоимостью $2,4 млн (5% от общей стоимости рассматриваемой категории товаров);
изделия из камня, гипса, цемента - ввезено 12,6 тыс. тонн (9,5% от общего веса) стоимостью $8,7 млн (18,7 % от общей стоимости рассматриваемой категории товаров).
Значительно меньше ввезено изделий из черных металлов - 0,8 тыс. тонн (0,6%) стоимостью $3,9 млн (8,4%) и механических машин и оборудования - 0,4 тысяч тонн (0,3%) стоимостью $12,1 млн (26 %).
В рамках подготовки к саммиту АТЭС в 2012 года руководство Владивостокской таможни в составе делегации Дальневосточного таможенного управления обменялось опытом с таможенной службой Японии и приняло участие в Международной конференции по применению перспективных таможенных технологий, которая состоялась в июне во Владивостоке, сообщает пресс-секретарь Владивостокской таможни Виктория Шамаева.
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