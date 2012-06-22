AZIMUT Отель Владивосток: Гостей саммита встретим достойно

Как будет встречать гостей саммита AZIMUT Отель Владивосток, каковы перспективы развития отеля и гостиничного бизнеса в столице Приморья, рассуждает генеральный директор Ирина ШЕХУНОВА.

– Ирина Витальевна, какие мероприятия проводятся в отеле в рамках подготовки к саммиту АТЭС?

– Прежде всего, это ремонт фасадов. Здание гостиницы «Амурский залив» после ремонта сохранит привычный облик, а вот гостиница «Владивосток» заметно преобразится и заиграет новыми красками. Что касается внутренней отделки, то мы планируем выполнить косметический ремонт номеров и обновить конференц-залы.

– В дни саммита AZIMUT Отель Владивосток будет функционировать в особом режиме?

– Да. Все должно пройти на высоком уровне. Во-первых, мы должны обеспечить необходимые меры безопасности и санитарный режим. В период саммита в обоих корпусах будут выставлены дополнительные посты охраны, обязательно будет присутствовать врач, который сможет оказать гостям первую помощь. Во-вторых, в отеле будут работать волонтёры. Подобный опыт сотрудничества у нас уже есть: в прошлом году волонтёры обслуживали участников чемпионата мира по тхэквондо. В-третьих, во время саммита наш ресторан будет функционировать круглосуточно, поскольку многие официальные мероприятия заканчиваются поздно, и мы ожидаем, что гостям и обслуживающему персоналу потребуется дополнительное питание. Кроме того, в дни саммита мы планируем организовать питание в режиме «шведского стола» не только во время завтрака, но также обеда и ужина.

Если же говорить об организации досуга, у нас есть партнёрские договоры с туристическими компаниями, которые предлагают экскурсии по городу, выезды на природу, дающие возможность полюбоваться приморскими красотами, искупаться в тёплом море и попробовать морские деликатесы. Несмотря на то что в дни саммита запланированы организованные экскурсии для зарубежных делегаций, в гостинице будет постоянно присутствовать представитель турагентства, к которому смогут обратиться не только корпоративные, но и частные клиенты. Эта услуга особенно востребована в бархатный сезон.

В обслуживании клиентов мы используем комплексный подход: в нашем отеле гости получают не только проживание и питание, но и возможность провести деловые встречи, конференции, презентации, заказать экскурсии, воспользоваться услугами салона красоты. Наконец, AZIMUT Отель Владивосток предоставляет бесплатный Wi-Fi и прогулочную зону на берегу Амурского залива.

– Все отели сети AZIMUT Hotels работают в рамках единых стандартов? Может ли клиент рассчитывать на то, что во Владивостоке его обслужат так же, как в Германии или Австрии?

– Безусловно, если речь идёт о той же категории отеля. Наши сотрудники работали в Германии и могут подтвердить, что стандарты обслуживания едины для всей сети. Различия прослеживаются только в бизнес-процессах: в Европе многие функции передаются на аутсорсинг. Например, у гостиницы нет необходимости держать собственный штат уборщиц и дворников: их предоставляют клининговые компании, и это обходится гораздо дешевле. Кстати, в Санкт-Петербурге тоже действует подобная практика, но во Владивостоке это невозможно: местные клининговые компании выставляют такие цены, что гостинице экономически выгоднее содержать свой персонал. К сожалению, рынок клининговых услуг в нашем городе развит недостаточно, но, думаю, рано или поздно мы тоже к этому придём.

– В европейских странах большое внимание уделяется экологическим требованиям...

– У нас такая тенденция тоже прослеживается. Например, по стандарту полотенца в номере должны меняться каждый день. Но у гостя есть выбор: если он считает полотенце чистым, то может повесить его на место, если хочет заменить, то бросить на пол (об этом информирует табличка в ванной комнате). В результате мы получаем не только экономию средств для гостиницы, но также экономию воды и стирального порошка, что в итоге позитивно отражается на экологическом состоянии всей планеты.

– Ирина Витальевна, как, на Ваш взгляд, изменится гостиничный рынок с приходом во Владивосток сети отелей Hyatt?

– Для города это большой плюс. Пятизвёздочные отели известной международной сети будут задавать ритм, и думаю, что местные гостиницы будут за ними тянуться, совершенствовать качество обслуживания и технологии управления. Наша позиция такова: конкурентов не надо бояться – с ними надо сотрудничать. Поэтому мы периодически встречаемся с руководителями других отелей, делимся опытом, обсуждаем насущные проблемы, а в высокий сезон – обмениваемся гостями: даже если гостиница полностью загружена, гости ни в коем случае не должны остаться на улице. Что касается отеля Hyatt, построенного рядом с «Амурским заливом», здесь тоже возможно взаимовыгодное сотрудничество. В новом отеле предусмотрены масштабные конференц-залы и крупный оздоровительный центр, но у гостя может быть фиксированный бюджет, не позволяющий оплатить весь комплекс услуг пятизвёздочной гостиницы, – в этом случае мы можем предложить проживание или аренду конференц-зала в «Амурском заливе».

– Но ведь Hyatt выступает и как конкурирующий работодатель...

– Специалистов на руководящие позиции, скорее всего, будут приглашать из других регионов. Что касается линейного персонала, думаю, что уровень заработной платы в отелях Hyatt будет не выше среднерыночного. Известно, что престижные отели известных международных сетей устанавливают невысокие зарплаты, делая упор на том, что здесь специалист получает ценный опыт, который важен для дальнейшей карьеры. Поэтому у каждого специалиста есть возможность выбора: для кого-то на первое место выходит опыт работы в 5-звёздочной гостинице, для кого-то – стабильность, сплочённый коллектив и гарантированный заработок. Каждая гостиница – своего рода семья, у которой есть костяк преданных сотрудников.

Хочу отметить, что в нашем отеле повышение квалификации персонала происходит непрерывно. Кроме того, в сети AZIMUT Hotels действует система кадрового резерва, и если есть желание и потенциал для роста, сотрудник динамично продвигается вверх по ступенькам карьерной лестницы. Мы предпочитаем «выращивать» руководителей сами, а не брать их со стороны. Я сама начинала работу в отеле на позиции менеджера по продажам. Добавлю, что наших сотрудников систематически приглашают на руководящие позиции в другие российские города, кроме того, мы предоставляем возможность поработать в зарубежных отелях сети в Германии и Австрии.

– Какие изменения ожидают AZIMUT Отель Владивосток после окончания саммита АТЭС?

– Зимой 2012-2013 гг. мы начнем программу по реновации обоих корпусов отеля. Работы будем проводить по блокам, не нарушая комфорта наших постояльцев. Корпус «Владивосток» мы позиционируем как 3-звездочную гостиницу, вопрос по «Амурскому заливу» сейчас решается – возможно, это будет уровень 4 звезды.

Мы планируем расширить зону лобби, организовать полноценный лобби-бар, кроме того, будет меняться концепция ресторана, хотим сделать акцент на морскую кухню. В прогулочной зоне на берегу Амурского залива появятся велосипедные дорожки, каток, волейбольная площадка, будут высажены деревья и кустарники, зона для детского отдыха будет расширена и оснащена специальным покрытием.

– Как будет развиваться бизнес-направление?

– В ближайшее время мы предложим нашим гостям новую услугу – мини-офис. Клиент сможет арендовать конференц-зал на несколько дней (или недель). Отель предоставляет необходимое офисное оборудование (компьютеры, выход в Интернет, телефоны, факс, диспенсер с питьевой водой и пр.) Прежде всего, эта услуга может быть интересна российским или иностранным компаниям, которые отправляют своих сотрудников во Владивосток с целью изучения рынка, поиска партнёров для открытия представительства или размещения инвестиций. В перспективе мы планируем расширить конференц-зону отеля, оснастив её самым современным офисным и презентационным оборудованием.

– Вы полагаете, всё это будет востребовано?

– В течение нескольких месяцев после саммита мы ожидаем шлейф деловых визитов из стран-участниц. В целом же, рассчитывать на резкое увеличение турпотока не стоит: думаю, что чуда не произойдёт. Но спада тоже не ожидается: мы надеемся, что во Владивостоке по-прежнему будут проводиться масштабные спортивные соревнования (по парусному спорту, гребле на лодках «Дракон», пляжному волейболу и пр.), что бизнес не потеряет интерес к Приморью. Кроме того, наш край имеет большие возможности для развития туризма. Чтобы максимально использовать этот потенциал, мы все должны работать в одной связке – и гостиницы, и туристические компании, и авиакомпании, и административные органы управления. Да и жители города должны быть приветливыми и гостеприимными.

Досье «ДК»

Сеть AZIMUT Hotels создана в 2004 г., включает отели бизнес-класса в 23 городах Австрии, Германии и России с общим номерным фондом более 5500 комнат. AZIMUT Hotels управляет гостиницами, находящимися в собственности, на основании контракта на управление и на правах долгосрочной аренды. Председатель совета директоров AZIMUT Hotels – Александр КЛЯЧИН.

AZIMUT Hotels представлена в России (Астрахань, Владивосток, Воронеж, Кострома, Новосибирск, Санкт-Петербург, Мурманск, Нижний Новгород, Самара, Ставрополь, Уфа); в Германии (Берлин, Дрезден, Дюссельдорф, Кельн, Мюнхен, Нюрнберг, Франкфурт-на-Майне, Эрдинг); в Австрии (Вена, Зальцбург, Затледт); AZIMUT – проекты в Москве, Сочи и Киеве.

«Дальневосточный капитал».