Семинар "Экспорт продукции – оптимизация затрат" организует Центр развития экспорта Приморского края

Бесплатный обучающий семинар «Экспорт продукции – оптимизация затрат» для субъектов малого и среднего бизнеса организует Центр развития экспорта Приморского края в среду, 23 мая.

Принять участие в семинаре можно бесплатно. На мероприятии расскажут о мерах государственной поддержки экспортеров, оказываемой Российским экспортным центром, об особенностях оформления разрешительных документов при экспорте продукции фитосанитарным надзором, оптимизации затрат.

Ключевыми спикерами на семинаре выступят генеральный директор АНО «Центр развития экспорта Приморского края» Евгений Никифоров, руководитель проекта по поддержке экспортеров в представительстве АО «Российский экспортный центр» во Владивостоке Ирина Гуртовая, а также представители краевых управлений Федеральной налоговой службы и Россельхознадзора.

Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку и отправить ее по электронной почте: office@exportvl.ru.

Вниманию участников! Начало мероприятия – в 9.30 по адресу: Владивосток, улица Светланская, 22 (Администрация Приморского края, 1 этаж, холл конференц-зала).

Фото - Глеб Ильинский ("Приморская газета")

Газета "Золотой Рог", Владивосток