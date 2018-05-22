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Оператор TAX FREE во Владивостоке будет выбран в 2018 году
Как только будет выбран оператор tax free, у иностранных граждан появится возможность оформить компенсацию НДС в пунктах пропуска Аэропорт Владивосток (Кневичи) и Морской порт Владивосток.
На сегодняшний день определены возможные участники системы tax free во Владивостоке: Tigre de Cristal Resort & Casino, торговые центры «Максим», Clover House, «Черемушки», «Дружба», «Седанка Сити», торговый дом «Игнат» и кинотеатр «Уссури».
Пилотный проект системы tax free уже заработал в четырех субъектах Федерации: Краснодарский край, Московская область, Москва и Санкт-Петербург. До 1 октября 2018 года действует временный порядок компенсации НДС. Позже будет запущена электронная автоматизированная система, которая сделает возврат налога «безбумажным». В этом электронном документообороте будут задействованы операторы tax free, продавцы, таможня и налоговая.
Система tax free дает возможность иностранным гражданам получить компенсацию суммы налога на добавленную стоимость покупки. При этом сумма покупки должна составлять не менее 10 тысяч рублей с учетом налога, товары не должны быть бывшими в употреблении. Однако, это не единственные ограничения. Нельзя будет получить компенсацию с автомобилей, алкогольной и парфюмерно-косметической продукции (поскольку для подакцизных товаров в законе сделано исключение), некоторых видов лекарств, табачных изделий и топлива.
Не смогут воспользоваться системой и граждане стран, входящих в Евразийский экономический союз: Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.
Справка:
Tax free — система возврата налога на добавленную стоимость (НДС), которая действует для нерезидентов страны при вывозе ими приобретенных в России товаров. По новым правилам иностранцы смогут возвращать НДС если сумма покупки в течение одного дня составила не менее 10 000 рублей (включая НДС). Для сравнения: в Италии ставка НДС для возврата по Tax Free (в зависимости от вида покупки) - от 4 до 22%, минимальная стоимость покупок - 154,95 евро. При покупках в Китае вычесть можно 17%, если сумма составила минимум 500 юаней. В Японии возврат НДС возможен при покупки в 5 401 йен на расходные товары и 10 801 йен на общие товары (ставка НДС - 8%).
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