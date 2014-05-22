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Губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому представили инвестиционную программу FESCO
Глава Приморского края Владимир Миклушевский посетил 21 мая заседание Совета директоров транспортной группы FESCO.
Главе региона была представлена инвестиционная программа Группы, после чего губернатор совместно с руководством FESCO и представителями ее акционеров провели осмотр ключевых объектов Владивостокского морского торгового порта – одного из главных активов Группы в регионе.
Важным пунктом инвестиционной программы FESCO в регионе является развитие контейнерного терминала. Его мощности планируется увеличить более чем на 50 процентов с нынешних 600 тыс. TEU. Объем вложений в этот проект, который планируется реализовать поэтапно к 2020 году, составит более 6 млрд рублей. Компания также намерена обновить электросети порта, которые были построены в 1969 году. На этот проект, который повысит энергетическую безопасность не только порта, но и города, FESCO в ближайшие два года направит около 300 млн рублей. В планах компании также реконструкция бункеровочной базы порта.
FESCO играет большую роль в социально-экономической жизни региона. Ежегодные налоговые отчисления составляют более 1,4 млрд рублей, грузооборот в 2013 году составил 5,85 млн тонн. На предприятиях Группы трудятся 3904 человека. FESCO также реализует в крае широкий перечень социальных проектов. Группа провела переоснащение и модернизацию подшефной школы №6 во Владивостоке, участвовала в реконструкции Храма в честь Казанской иконы Божьей матери, поддерживает онкогематологический центр. Компания активно сотрудничает с вузами – Дальневосточными федеральным университетом и Морским госуниверситетом имени Невельсного (более 400 практикантов в год). А FESCO-Hall – это главный концертный зал города Владивостока, место проведения торжественных мероприятий краевого и федерального значения. С прошлого года компания выступает спонсором хоккейного клуба «Адмирал» (Владивосток)
Акционер FESCO -- Группа «Сумма» -- планирует в ближайшие годы активное развитие в регионе. В Приморском крае в бухте Троицы будет построен новый универсальный порт, а в Находке – угольный терминал.
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