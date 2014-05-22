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Губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому представили инвестиционную программу FESCO

22 Мая 2014, 12:31 | Владивосток

Глава Приморского края Владимир Миклушевский посетил 21 мая заседание Совета директоров транспортной группы FESCO.

Главе региона  была представлена инвестиционная программа Группы, после чего губернатор совместно с руководством FESCO и представителями ее акционеров провели осмотр ключевых объектов Владивостокского морского торгового порта – одного из главных активов Группы в регионе.

Важным пунктом инвестиционной программы FESCO в регионе является развитие контейнерного терминала. Его мощности планируется увеличить более чем на 50 процентов с нынешних 600 тыс. TEU. Объем вложений в этот проект, который планируется реализовать поэтапно к 2020 году, составит более 6 млрд рублей. Компания также намерена обновить электросети порта, которые были построены в 1969 году. На этот проект, который повысит энергетическую безопасность не только порта, но и города, FESCO в ближайшие два года направит около 300 млн рублей. В планах компании также реконструкция бункеровочной базы порта.

FESCO играет большую роль в социально-экономической жизни региона. Ежегодные налоговые отчисления составляют более 1,4 млрд рублей,  грузооборот в 2013 году составил 5,85 млн тонн. На предприятиях Группы трудятся 3904 человека. FESCO также реализует в крае широкий перечень социальных проектов. Группа  провела переоснащение и модернизацию подшефной школы №6 во Владивостоке, участвовала в реконструкции Храма в честь Казанской иконы Божьей матери, поддерживает онкогематологический центр. Компания активно сотрудничает с вузами – Дальневосточными федеральным университетом и Морским госуниверситетом имени Невельсного (более 400 практикантов в год). А FESCO-Hall – это главный концертный зал города Владивостока, место проведения торжественных мероприятий краевого и федерального значения. С прошлого года компания выступает спонсором хоккейного клуба «Адмирал» (Владивосток)

Акционер FESCO -- Группа «Сумма» -- планирует в ближайшие годы активное развитие в регионе. В Приморском крае в бухте Троицы будет построен новый универсальный порт, а в Находке – угольный терминал.  

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги: fesco  перевалка  реконструкция  морские порты  инвестиции  уголь  терминалы  бизнес 



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