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"Примавтодор" может уйти от банкротства не раньше 2014 года

22 Мая 2013, 12:46 | Владивосток

ОАО "Примавтодор" (Владивосток), которое после участие в модернизации гострассы М-60 к саммиту АТЭС оказалось на грани банкротства, рассчитывается с многомиллионными долгами.

И.о. директора департамента дорожного хозяйства Приморья Игорь ПЕТЕРИМОВ на заседании комитета Законодательного Собрания края по экономической политике и собственности доложил депутатам, что задолженность "Примавтодора" сократилась на 400 млн рублей.

"Задолженность сократилась на 400 млн рублей. Остается выплатить 800 млн рублей. Таким образом, к концу 2014 года компания выйдет из сложной экономической ситуации. Еще одна положительная тенденция - на предприятие возвращаются специалисты, которые ушли из-за сложного финансового положения компании", - сказал Игорь Петеримов.

По его словам, сейчас с "Примавтодором" заключены государственные контракты на содержание дорог на сумму более 1,865 млрд рублей. С начала этого года предприятие выполнило работы на 522 млн рублей. Кроме того, департамент дорожного хозяйства Приморья с компанией заключил контракты на ремонт автотрасс на сумму 1,059 млрд рублей.

В ЗС подчеркивают, что приморские депутаты и в дальнейшем планируют пристально следить за ситуацией в "Примавтодоре".

Крупнейшее дорожное предприятие Приморья в преддверии саммита АТЭС работало по проекту модернизации главного выезда из Владивостока - гострассы М-60. Однако, как заявили позднее дорожники, планом реконструкции не был учтен целый ряд дополнительных работ, а самое главное - не предусмотрена возможность перекрытия дороги, что вынудило дорожников за свой счет обустраивать объездные пути. Все эти факторы значительно подняли стоимость проекта, и компании прошлось работать бесплатно для сдачи дороги в положенный срок. В итоге к завершению строительства пришла с долгами и убытками в общей сложности на 1,5 млрд рублей. Руководство "Примавтодора" заговорило о возможном банкротстве.

ОАО "Примавтодор" обслуживает около 6,5 тыс. км автомобильных дорог краевой собственности в Приморье, на которых расположены более 1730 мостов общей протяженностью свыше 64 км. АО имеет в регионе 27 производственных баз и 29 асфальтобетонных заводов.

Единственным акционером предприятия является комитет по управлению имуществом администрации Приморского края.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: акционеры  примавтодор  строительство  долги  дороги владивостока  приморье  саммит АТЭС  ремонт  банкротство 



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Комментарии

  • Cot17:03, 22.05.2013#

    Теперь хоть понятно, почему дорога, которую так долго ремонтировали в ямах и в трещинах, опять государство обманула бедных коммерсантов.

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