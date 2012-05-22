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ДВФУ приходится привыкать к проверкам

22 Мая 2012, 08:21 | Владивосток

Как уже сообщалось, проректор по развитию кампуса ДВФУ Николай МОРОЗОВ, ответственный за переселение студентов и преподавателей университета в новые корпуса на острове Русский, подал в отставку с занимаемой должности.

Эту отставку СМИ увязало с проверками, которые ведутся по фактам финансовых нарушений, выявленных в ходе реконструкции объектов вуза, в частности, одного из общежитий на ул. Державина. Однако, как пояснил РИА PrimaMedia сам экс-проректор Николай МОРОЗОВ, ему ничего не известно о финансовых нарушениях в университете: «Я подал заявление об увольнении по собственному желанию, потому что получил интересное предложение по работе в Москве».

Однако проверки в университете все-таки идут. Свою лепту в это добавило Приморское управление ФАС, которое увидело нарушения при проведении конкурса на создание системы «Электронный университет». На данное удовольствие ДВФУ готово было потратить весьма серьезную сумму – 820 млн рублей. Заявку подал один участник, и конкурс был признан несостоявшимся, но подавшая заявку компания получила заказ – правда, сумма уменьшилась до 647 млн рублей.

На данный конкурс обратил внимание создатель известного проекта «РосПил» Алексей НАВАЛЬНЫЙ. Блогер отправил жалобу в антимонопольную службу, указав на значительное, по его мнению, завышение суммы и намеренное ограничение числа участников конкурса. В ноябре 2011 года приморские антимонопольщики возбудили дело. В результате расследования выяснилось, что обладателем контракта стала фирма «Винтегра», в которой исполнительным директором является Роман Калина – сын Исаака Калины, который несколько лет тесно работал в Москве в Министерстве образования и науки РФ вместе с теперь уже бывшим ректором ДВФУ Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ. В 2008–2010 годах Исаак Калина и Владимир Миклушевский были заместителями министра.

Комиссия Приморского УФАС 29 февраля доказала, что, установив в конкурсной документации такие требования к участникам торгов, ответчик совершил действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, что является нарушением ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции.

Однако с решением антимонопольщиков вуз не согласился и подал исковое заявление в Арбитражный суд Приморского края. Как сообщила на прошлой неделе «ЗР» пресс-служба суда, согласно судебному акту от 11 мая решение Приморского УФАС было признано незаконным, как не соответствующее Федеральному закону от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». В антимонопольном ведомстве уже заявили, что намерены обжаловать вердикт суда первой инстанции.

Сергей КУЗЬМИН, "Золотой Рог".

Автор: Сергей Кузьмин
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