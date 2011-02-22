Залог успеха ВМТП

ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП), одна из крупнейших стивидорных компаний региона, в отличие от некоторых портовых операторов, в 2010 году увеличило показатели по перевалке грузов и финансовым показателям. Генеральный директор ОАО «ВМТП» Вячеслав ПЕРЦЕВ считает, что залог успеха порта - в его универсальности и умении выстроить взаимовыгодный диалог с каждым клиентом.

В интервью «ЗР» Вячеслав Перцев рассказал, почему конъюнктура рынка выгодна ВМТП, и на чем основываются долгосрочные планы компании.

- Вячеслав Михайлович, с какими показателями порт закончил 2010 год? Какие тенденции в экономике, на рынках оказали влияние на результаты?

- Большую часть минувшего года рынок Юго-Восточной Азии был благоприятен для активного экспорта сырьевой группы товаров: кокс, чугун, металлы. ВМТП, в свою очередь, уже много лет работает с крупнейшими российскими экспортерами этой продукции. Соответственно динамика перевалки таких грузов была очень активной. Так, например, экспортных металлов мы переработали на 1 млн тонн больше запланированного.

Что касается импортного направления, то на протяжении 2010 года через ВМТП шло много грузов для реализации инфраструктурных проектов на территории России. Это рельсы для скоростных ж/д магистралей, стальные заготовки для труб большого диаметра, трубы, оборудование для энергетической и металлургической отраслей.

Кроме этого, оживление экономики после глобального кризиса самым позитивным образом отразилось на потоке контейнеров. За 2010 год порт переработал 338 893 TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что в 1,5 больше, чем в 2009 году.

Нельзя не отметить и тенденцию увеличения доли новых импортных автомобилей в потоке автотехники, идущей через ВМТП. Здесь объемы выросли в 12 раз по сравнению с 2009 годом.

В целом же за 12 месяцев 2010 года грузооборот ВМТП составил 6 млн 919,5 тыс. тонн, что на 11% больше, чем в 2009 году. Достаточно успешно выглядят и наши финансово-экономические показатели. По предварительным данным, прибыль компании по результатам 2010 года превысит в два раза плановые цифры.

С учетом того, что в прошлом году ВМТП функционировал в нормальном режиме, и, в отличие от некоторых портовых операторов, объемы грузопереработки у нас не падали под влиянием кризиса, а напротив росли, производственные показатели порта в 2010 году выглядят, по моему мнению, достойно.

- Как повлияла подготовка к саммиту АТЭС-2012 на работу порта?

- Стратегия развития ОАО «ВМТП» разрабатывалась задолго до того, как стало известно о месте проведения саммита. Долгосрочные планы компании основываются на прогнозах, касающихся перспектив развития отечественной и мировой экономик. Рассчитывать на то, что процесс подготовки, да и само проведение саммита во Владивостоке станет мощным стимулятором развития для стивидорного бизнеса региона - неправильно.

Универсальность ВМТП позволила нам без какой-либо специальной подготовки начать работу с грузами для строительства объектов саммита как на острове Русский, так и на территории Владивостока. Поначалу это были инертные грузы - песок, щебень. Затем стали приходить грузы в контейнерах, элементы металлоконструкций. С такой номенклатурой ВМТП работал и ранее, поэтому все то, что предназначалось для строек саммита, органично вошло в повседневный режим работы порта.

На грузопоток в адрес ВМТП стройки саммита коренным образом также не повлияли. В общей структуре грузопереработки порта такие грузы занимают около 1%.

Единственное, что придает некую исключительность грузам саммита АТЭС, - это льготные ставки на погрузочно-разгрузочные работы. Мы прекрасно понимаем важность этого мероприятия для нашей страны, для Приморского края, для Владивостока. Разработкали специальные условия на стивидорные услуги для грузов саммита АТЭС.

- Какие задачи были актуальными для компании в прошлом году? В частности, насколько важную роль в деятельности предприятия играла инвестиционная программа?

- Инвестиционная программа является одной из важнейших составляющих деятельности ВМТП. Основные инвестиции в 2010 году мы, как стивидорная компания, направляли на развитие собственной инфраструктуры, приобретение новой перегрузочной техники и обновление портового флота. Здесь стоит отметить покупку лоцманского катера и буксира ледового класса, а также приобретение крановых манипуляторов, ричстакеров, тягачей и другой техники, размещение заказа на производство двух RMG-перегружателей. Также нами велась работа по модернизации и переориентированию под обработку контейнерных грузов причалов №12-№15.

- Поделитесь планами на текущий год. Какие задачи будут приоритетными для компании?

- Владивостокский морской торговый порт подошел к точке кардинального изменения грузопотока в пользу контейнеров. Согласно стратегии развития, к 2015 год у перевалка контейнеров в ВМТП должна достигнуть 650 тыс. TEU. Но сегодняшние показатели говорят о том, что эта цифра нами может быть достигнута значительно раньше.

В 2010 году мы обработали 338,893 тыс. TEU. Для стивидорного бизнеса региона это знаковая цифра. Ранее такие результаты давали наши коллеги со специализированными терминалами, которые «физически» больше, чем площадь переработки контейнеров ВМТП.

Мы становимся все более привлекательными для линейного сервиса. Так, например, в течение 2010 года к нам пришли международные перевозчики «KMTC Line» и «Maersk Line», уже в этом году «Sinokor». ВМТП продолжает переговоры с другими морскими операторами мирового уровня. Как следствие, в 2011 году мы планируем переработать около 400 тыс. TEU. Уже сейчас мы начали активно работать над дополнительным переориентированием нескольких перегрузочных комплексов ВМТП на работу с контейнерами. Сегодня обработка этого груза осуществляется на семи причалах порта.

В целом же в 2011 году мы рассчитываем на увеличение объемов грузов, являющихся целевыми для ВМТП: автотехника, контейнеры и проектные грузы.