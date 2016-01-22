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Во Владивостоке подводят итоги конкурса "Торговая марка года-2015"
Конкурс проводится ежегодно с 2002 года с целью выявления наиболее успешных маркетинговых стратегий при создании и продвижении торговых марок в интересах потребителей. С 2010 года конкурс носит статус регионального - «Торговая марка года Дальнего Востока», считается одной из самых авторитетных наград тихоокеанской России.
Организатором конкурса является Союз "Приморская торгово-промышленная палата".
В этом году для участия в конкурсе зарегистрировалось около 50 компаний из различных сфер деятельности.
За звание «Торговая марка года-2015» соревнуются: производители продуктов питания «Ратимир», «Киприно», «Русь Восточная», «Токимо», «Доброе дело», «КВЭН», «Родимая сторонка», «Зелёные листья», «Грин Агро», «Планета Витаминов»; интернет-магазин «ХабЛяля», торговый дом «Золотая Русь», сеть автомаркетов «Гиперавто», ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиал «Дальневосточный РЦ», финансовое ателье «GrottBjorn» (работают на финансовых рынках России с 1995 года), климатическая компания «Ваш Сезон», группа компаний «Эталон», логистическая компания «New Way Logistic», группа компаний «Юнион», логистическая компания «TИC-лоджистик», стоматологическая клиника «Мой стоматолог»; сеть супермаркетов «Фреш 25»; федеральная сеть магазинов «Азбука мебели» и «Народные Кухни»; международная парфюмерно-косметическая компания «LAMBRE»; сеть магазинов «Дилан».
Конкурс традиционно поддерживают наиболее рейтинговые СМИ Дальнего Востока:
радио «Европа плюс», «Маркет Радио»; порталы «Iprim», «VladNews», «ZRPress», «Дейта», «Примпогода», «DV hab», «Туристско-информационный центр», «Коммерсантъ», «Максимум рекламы», «Восток Медиа», «PK25», «ФортРос», «Khabara.ru», «Primmarketing», «Геометрия», «Центр развития предпринимательства»; журналы «Дорогое удовольствие», «Собрание», «Welcome. Владивосток», «Автомир», «Журнал №1», «Лучшее в Хабаровске», «Профиль бизнеса»; газеты «Владивосток», «Золотой рог», «Дальневосточный капитал», «Приморская газета», «Амурский меридиан», «Арсеньевские вести», «7 дней в Приморье».
Напоминаем, что «Торговая марка года» - единственная награда на Дальнем Востоке, имеющая юридическую силу предоставления победителям права использования знака "Торговая марка года" в рекламных целях, право размещения знака на товаре и упаковке.
Подведение итогов и церемония награждения состоится 28 января 2016 г., в отеле «AZIMUT Владивосток», зал «Владивосток». Начало Церемонии награждения в 15.00.
ZRPRESS.ru, Владивосток.
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