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"Партнер НСК" совместно с ЗАО "Интерфакс" проводит семинар "Новые требования по раскрытию информации для акционерных обществ"
В марте 2013 года вступают в силу новые требования к порядку созыва и проведения общего собрания акционеров (Приказ ФСФР России №12-6/пз-н). Вводится требование для всех категорий обществ раскрывать информацию в едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федеральный Закон №228-ФЗ от 18.07.2011).
Завершена разработка законопроекта, упрощающего процедуру эмиссии и вносящего серьезные изменения в порядок выплаты дивидендов АО. Также до конца апреля 2013 года будут разработаны и вступят в силу изменения в Положение о раскрытии информации (Приказ ФСФР №11-46/пз-н от 04.10.2011, действующий со 2 марта 2012 года). Существенно меняются требования к раскрытию информации акционерными обществами в сети Интернет и ленте новостей.
В связи с этим, ООО «Партнер НСК» совместно с ЗАО «Интерфакс» проводит семинар «Новые требования по раскрытию информации для акционерных обществ».
Дата и время проведения: с 6 по 8 февраля 2012 г., с 10.00 до 17.30.
Место проведения: г. Владивосток, ул. Набережная, 20. - Гостиница «Экватор», тренинг-класс «Бриз»
Семинар ведут: Филимошин Павел Михайлович - заместитель руководителя Управления эмиссионных ценных бумаг; Оленьков Дмитрий Николаевич - эксперт ФСФР России, ведущий эксперт в области раскрытия информации, один из авторов новой редакции Положения о раскрытии информации.
- 6 февраля (10.00-17.30): «Особенные дополнительные требования по раскрытию информации для ОАО, обязанных раскрывать ежеквартальные отчеты либо имеющих ценные бумаги, допущенные к обращению на фондовой бирже: сущфакты, ежеквартальный отчет, сводная (консолидированная) отчетность. Приказ ФСФР России №11-44/пз-н. Порядок раскрытия инсайдерской информации».
- 7 февраля (10.00-17.30): «Общие для всех категорий ОАО требования по раскрытию информации. Взаимодействие с уполномоченным агентством. Требования к форматам документов, установленные ФСФР России. Составление списков аффилированных лиц. Требования по раскрытию информации в едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц».
- 8 февраля (10.00 - 17.30): «Новые требования к порядку созыва и проведения собрания акционеров. Новые требования по составлению годового отчета АО. Особенные требования к различным категориям АО: ЗАО, ОАО, организациям, имеющим ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже, организациям, акции которых находятся в федеральной собственности».
- 8 февраля (17.50 - 19.20): Круглый стол с разработчиками. Направления развития законодательства об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг: изменения, касающиеся процедуры выплаты дивидендов, эмиссии ценных бумаг, предоставления прав акционерам на получение документов общества, изменения в ГК РФ.
Раздаточный материал участникам семинара: основная часть раздаточного материала участникам любого из дней семинара будет предоставлена в электронном виде и включает в себя краткий комментарий к новой редакции Положения, типовые шаблоны новых годовых отчетов, статьи докладчика, касающиеся новой редакции Положения, новую версию Электронной анкеты ФСФР России с инструкцией к ней, новые комментарии к составлению годового отчета и списков аффилированных лиц, презентацию докладчика по вопросам проведения собрания акционеров.
Стоимость участия:
12 888 руб. (первый день),
14 888 руб. (второй день),
16 888 руб. (третий день)
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
при участии в 3-х (трех) днях
семинара: 40 888 руб.
В стоимость включено: раздаточный материал, сертификат, обед в ресторане.
Филимошин Павел Михайлович, зам. начальника управления ФСФР
- Филимошин Павел является автором ряда книг и многочисленных статей по вопросам корпоративного права, эмиссии ценных бумаг, раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
- Является основным разработчиком нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, регулирующих процедуру эмиссии ценных бумаг и раскрытие эмитентами информации на рынке ценных бумаг.
- С 1997 года по 2003 год работал в Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).
- С мая 2004 года заместитель начальника Управления эмиссионных ценных бумаг Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России).
- Имеет большой опыт участия в семинарах по вопросам эмиссии ценных бумаг, выпуска (эмиссии, выдачи) ипотечных ценных бумаг, раскрытия информации на рынке ценных бумаг, реорганизации юридических лиц, приобретения крупных пакетов акций открытых акционерных обществ.
Оленьков Дмитрий Николаевич, директор Службы раскрытия информации «ИНТЕРФАКС», эксперт ФСФР России, ведущий эксперт в области раскрытия информации, один из авторов новой редакции Положения о раскрытии информации.
- Является автором свыше 40 статей в периодической печати, а также, в соавторстве с Филимошиным П. М., ряда учебных пособий по вопросам эмиссии и раскрытия информации.
- Является одним из экспертов, участвовавших в разработке Положения о раскрытии информации, утвержденного Приказом ФСФР России №05-5/пз-н.
- С 1999 г. до 2001 г. в Национальной ассоциации участников фондового рынка, являлся одним из руководителей направления, связанного с раскрытием информации акционерными обществами.
- До 2002 года работал на Фондовой бирже РТС руководителем управления долговых инструментов.
- С 2003 года работает в ООО «Интерфакс - Агентство корпоративной информации» заместителем генерального директора, курирует вопросы раскрытия информации.
- Ведущий преподаватель Учебного центра МФЦ.
По всем вопросам регистрации и участия в семинаре: ООО «Партнер-НСК»
тел.: 8 (383) 299-15-08, моб.: 8-913-917-15-08, 8-961-224-65-09
e-mail: partner-nsk@bk.ru
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