Бизнес-площадки Владивостока приглашают участников

2013 год не станет исключением в плане проведения во Владивостоке различных профессиональных форумов. Только Учебный центр «Успех» проведет в этом году три мероприятия, призванных дать возможность профессионалам обменяться опытом и получить новые знания.

В апреле Владивосток станет бизнес-площадкой для владельцев, руководителей, администраторов и специалистов предприятий индустрии красоты. 1-6 апреля состоится II Дальневосточный Beauty-форум, в рамках которого пройдут семинары, тренинги, мастер-классы и основное ключевое мероприятие форума – конференция «Индустрия красоты: опыт и перспективы». На конференцию приглашаются владельцы и управляющие предприятий индустрии красоты Дальневосточного региона, поставщики продукции и оборудования для салонов, директора обучающих школ и центров.

В июне будет проходить восьмой по счету Дальневосточный HR-Форум, на котором специалисты по работе с персоналом определяют приоритетные направления в актуальных вопросах технологий и тенденций управления человеческими ресурсами.

А осенью пройдет третий Дальневосточный Логистический Форум, в рамках которого состоятся тренинги по организации внешнеэкономической деятельности, оптимизации отдела закупок и управлению отделом логистики.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.