Во Владивостоке на Дальневосточной железной дороге - новое назначение

Приказом начальника Центральной дирекции управления движением – (филиал ОАО «РЖД») П.А. Панова на должность начальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением назначен Максим Владимирович ЧЕРЕМИСИН, ранее возглавлявший аналогичную структуру по Хабаровскому территориальному управлению.

М.В. Черемисин окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте», прошел трудовой путь от составителя поездов до начальника железнодорожной станции, занимал должности диспетчера дорожного центра управления перевозками Дальневосточной железной дороги (филиал ОАО «РЖД»), заместителя начальника службы перевозок, заместителя начальника Хабаровского отделения Дальневосточной магистрали.

21 декабря нового руководителя коллективу Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций представил начальник Дальневосточной дирекции управления движением В.Н. Зеленько.