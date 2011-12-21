ДВФУ представят в Сколково

Ректор ДВФУ едет в Сколково. Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ выступит на международном форуме вместе с представителями престижных университетов США, сообщает пресс-служба Дальневосточного федерального университета.

Ректор ДВФУ выступит с докладом на Международном форуме «Поддержка образования, исследования и инноваций: партнерство бизнеса, общества и государства» в Сколково.

Он поделится опытом выстраивания вузом эффективных отношений с бизнесом, расскажет о том, как обеспечить оперативную передачу практических знаний молодым специалистам, поделится собственной точкой зрения на то, какие формы сотрудничества образования и бизнеса будут наиболее востребованы в ближайшие 5–10 лет.

Среди других участников форума: фонд «Сколково», Кембриджский университет, Массачусетский технологический институт, Университет Южной Калифорнии, МИСиС, ОСК, АФК «Система», РусГидро, а также представители Администрации Президента РФ Аркадий Дворкович, Владислав СУРКОВ и другие.

«Золотой Рог».