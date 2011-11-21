Предприниматель Людмила Галушко выращивает розы уже 25 лет

Цветочный бизнес исторически оказался в ряду тех видов предпринимательской деятельности, которые формировали новый экономический уклад еще до официально объявленных перемен. Перестроившись до перестройки, цветочники в угасающей советской системе самостоятельно учились работать с рынком и для рынка. Наверное, поэтому к нагрянувшим новым условиям оказались практически готовы. Позже их назовут первыми миллионерами, а городу за эти годы они подарят сотни миллионов роз и множество цветочных салонов.

С самого начала этот бизнес был семейным. Так получилось, что в нашей стране ему нет даже названия, как, впрочем, не существует официально и профессии "флорист". Но тем не менее этот бизнес развивается.

В офисе приморской фирмы "Русская роза" передо мной сидела красивая успешная женщина Людмила ГАЛУШКО, создавшая через сеть своих торговых точек целую индустрию красоты, замешанную на природе и эстетике, но на простой вопрос, как вас представить, не сразу нашла что ответить: "На западе фермеров, имеющих цветочное хозяйство, называют садовниками. Наверное, я садовник".

25 лет Людмила Галушко выращивает розы. Когда-то у нее была одна теплица, потом их стало три. В пиковые периоды цветения срезка цветов достигала 3 тыс. штук в день. Всего за эти годы она вырастила более 10 миллионов роз.

- Вы были в числе первых, кто начинал массовое производство роз в Приморском крае. Каким было начало?

- Начинал это дело мой муж. В 1983 г. он впервые привез в Приморье из Прибалтики 1000 корней роз. Опыта у нас тогда не было, и сохранить до весны мы их не сумели. Зимой эти первые корни вымерзли все. Убытки были колоссальные. Пришлось занимать деньги, и весной муж опять привез из Прибалтики 3,5 тыс. саженцев роз. С них все и началось: к осени у нас уже были первые розы, а через год мы в массовых количествах продавали их на рынке.

В центре города в переходе, на месте нынешнего Пассажа, бабушки в то время продавали выращенные на своих грядках цветы. Среди них была и я - молодая девушка, студентка мединститута - со своими розами. Меня тогда из института чуть не выгнали за то, что я, как тогда говорили, спекулянтка. Вызывали к заведующему кафедрой, а я доказывала, что деньги своим трудом зарабатываю. В общем, институт окончила.

И в 1987 г. мы поставили первый в городе цветочный ларек на том же переходе. Я старалась поднять культуру обслуживания, уделить больше внимания покупателям, предлагала им оформить букет. Новое слово "оформление" звучало завороженно, хотя у меня была только пленка. Я просто красиво заворачивала цветы. И у меня стали появляться постоянные покупатели, в том числе и состоятельные люди, пошли заказы. А в 1993 г. у мужа появился другой бизнес, и цветами я стала заниматься сама.

- Но в 90-е годы на рынке появился голландский цветок. Он составил конкуренцию?

- Безусловно. Местного цветка стало меньше продаваться. В какой-то момент я решила, что нужно выращивать не только красную розу. И отправилась за цветной розой в Голландию. Первая попытка была неудачная, потому что вообще не знала, куда нужно ехать. Я не привезла цветов, но очень многое увидела.

Так случилось, что на пути встретились люди, которые мне помогали, и в итоге провезли по крупным фермам, где выращивают герберу, хризантему, горшечные растения и розы. Я побывала в фирме, которая производит от 400 до 600 новых сортов в год, т.е. занимается селекцией. Меня привели на экспериментальный участок, где росли еще пока безымянные розы, которые в таком виде не показывают никому.

В честь меня даже розу назвали, настолько они были удивлены моему появлению. Особенно тому, что я одна, не зная ничего, проделала такой путь и нашла их. Они даже представить себе не могли, где находится Дальний Восток. Потом я еще несколько раз ездила в Голландию, привозила новые сорта роз. Так во Владивостоке впервые появились голландские сорта розы новой селекции самые разные по цвету, выращенные на приморской земле.

- Вы видели производство голландских роз. А у наших роз есть преимущества?

- Когда я сказала голландцам, сколько выращиваю роз на 1 кв. м., они не поверили. Говорят нереально. У них к каждой розе подведены капилляры, а в компьютере заложена программа. Не хватает марганца, например, или микроэлементов, на экране высвечивается нужная информация, оператор нажимает кнопку - и все необходимое цветку поступает. А мы-то все делаем на глазок. Поэтому у нас такое реально. Я часто бываю в поездках и замечаю, что розам без меня плохо, а когда возвращаюсь и захожу в теплицу, они улыбаются мне, перестают болеть. Настолько мы вросли друг в друга, что я чувствую их, а они меня. Это удивительная гармония с природой. А если говорить об экологической чистоте, то, конечно, вырастить розу идеальную совсем без химии невозможно. Но наш цветок на 50% чище.

Когда в Голландии розу срезают, то ее сначала отправляют в специальные хранилища - холодильные комнаты, в которых из-за химикатов дышать невозможно. Туда люди заходят в противогазах. В этих хранилищах роза отстаивается в воде сутки, ее напаивают специальным раствором, чтобы она дольше сохранилась.

Бывает еще сухое хранение, когда в воду цветок не ставят, а обрабатывают каким-то газом. Затем удаляют лишнюю влагу, чтобы она не запрела, и пакуют. А уже потом цветок со всего мира идет в Амстердам, где проводится самый большой в Европе аукцион. Там он закупается контейнерами и расходится по всему миру. Во Владивосток на прилавок он попадет через 10-14 дней.

С нашей розой иначе. Мы тоже после срезки напаиваем розу, как правило, сутки, но только чистой водой. И даже не знаем, какими химикатами нужно пользоваться в этих случаях. Затем в течение часа она доставляется в салоны и магазины.

- А что сейчас происходит на рынке с местным цветком?

- Я не могу сказать, что количество местного цветка сокращается. Просто растет его ассортимент. Если раньше выращивали гвоздику и розу, то сейчас некоторые теплицы перешли на альстремерию, лилию, другие культуры. Роз стало меньше. Даже я сократила вдвое объемы. Для рынка этого количества хватает, он ведь сегодня перенасыщен цветами.

- Вы не пробовали выходить в другие регионы со своим продуктом?

- Нет. И думаю, этим никто у нас не занимается. Для этого нужно перестраивать работу таким образом, чтобы цветок цвел непрерывно и стабильно в течение всего года. Это не так легко сделать.

Зато мы с нашим флористом Еленой НОВИКОВОЙ выезжали на фестиваль "Золотые букеты России" в Москву. Мы представляли там мой салон "Русская роза". Лена сделала замечательную композицию из роз в русском стиле с шалью, матрешками и грибочками. Это была очень интересная поездка. С Дальнего Востока на такие мероприятия приезжают не часто.

- Вы часто бываете в поездках и видите, как развивается этот бизнес в других городах. Как выглядит Владивосток на их фоне?

- Не хватает элитарности. Люди привыкли к тому, что, например, букет невесты должен быть круглым и далеко не всегда готовы принять флористический зонтик или муфточку. Хотелось бы, чтобы спрос на интересные идеи был выше.