Во Владивосток для строек саммита АТЭС завезено песка на сумму $3,2 млн

Владивостокские таможенники принимают активное участие в подготовке к саммиту «Азиатско – Тихоокеанское экономическое содружество», который пройдет в 2012 году.

За истекший период 2011 года через Владивостокскую таможню прошло 178 477,8 тонн грузов, предназначенных для объектов саммита. Стоимость товаров этой категории составила $111 млн 408 тысяч.



Платежи, перечисленные в федеральный

бюджет за грузы федерального значения,

превысили 970 млн 974 тысяч рублей.

В номенклатуре импортируемых товаров, предназначенных для строительства и эксплуатации объектов саммита, преобладают:

– песок: ввезено 140,2 тысяч тонн (78,5% от общего веса) стоимостью $3,2 млн (2,9% от общей стоимости);

– изделия из камня: ввезено 24,6 тыс. тонн (13,8%) стоимостью $5,4 млн (4,8%);

– изделия из черных металлов: ввезено 5,9 тыс. тонн (3,3%) стоимостью $32,8 млн (29,4%);

– механические машины и оборудование; ввезено 0,6 тыс. тонн (0,3%) стоимостью $16,8 млн (15%).

Сравнивая номенклатуру товаров для саммита, ввезенных в нынешнем году с прошлогодними данными, можно увидеть, что количество ввозимого песка снизилось на 42,4%, значительно увеличился ввоз изделий из камня (в 2,6 раза), механических машин и оборудования (в 1,5 раза). Это связано с тем, что значительная часть объектов, строящихся к предстоящему форуму, перешла в завершающую фазу.

В оставшееся до форума время таможне также предстоит обработать значительный объем товаров в кратчайшие сроки. Чтобы не допустить задержек при поступлении важных грузов, проведено рабочее совещание под председательством начальника таможни Виктора Холичева с участниками внешнеэкономической деятельности ЗАО «Крокус Интернэшнл» и ООО «РОСТЭК-Приморье». Оптимизации работы специального подразделения таможни, созданного для осуществления таможенных операций и таможенного контроля в отношении морских транспортных средств международной перевозки и перевозимых на них товаров, следующих на остров Русский, было посвящено выступление начальника отдела Кирилла Яковенко на семинаре начальников структурных подразделений. В ближайших планах таможни также обмен опытом с коллегами из таможенных служб зарубежных стран, которым уже приходилось содействовать проведению саммитов АТЭС.