"Опора России" откроет во Владивостоке бюро по защите предпринимателей от уголовных преследований

В 2015 году в России было возбуждено около 230 тыс. уголовных дел против предпринимателей по экономическим статьям

«Опора России» с октября откроет в пяти регионах, в том числе во Владивостоке, бюро по защите прав предпринимателей от уголовных преследований.

Ранее бизнес-омбудсмен РФ Борис ТИТОВ предлагал ввести уголовную ответственность для следователей за неправильное и подложное ведение дел против бизнесменов.

По его данным, в 2015 году в России было возбуждено около 230 тыс. уголовных дел против предпринимателей по экономическим статьям, и количество возбуждаемых дел против бизнесменов постоянно увеличивается - сегодня это 250 тыс. уголовных дел.

Досье «Золотого Рога»: «Опора России» - общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства. Сегодня организация включает в себя 110 отраслевых союзов и около 450 тыс. предпринимателей в регионах России.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток