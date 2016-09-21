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"Опора России" откроет во Владивостоке бюро по защите предпринимателей от уголовных преследований
В 2015 году в России было возбуждено около 230 тыс. уголовных дел против предпринимателей по экономическим статьям
«Опора России» с октября откроет в пяти регионах, в том числе во Владивостоке, бюро по защите прав предпринимателей от уголовных преследований.
Ранее бизнес-омбудсмен РФ Борис ТИТОВ предлагал ввести уголовную ответственность для следователей за неправильное и подложное ведение дел против бизнесменов.
По его данным, в 2015 году в России было возбуждено около 230 тыс. уголовных дел против предпринимателей по экономическим статьям, и количество возбуждаемых дел против бизнесменов постоянно увеличивается - сегодня это 250 тыс. уголовных дел.
Досье «Золотого Рога»: «Опора России» - общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства. Сегодня организация включает в себя 110 отраслевых союзов и около 450 тыс. предпринимателей в регионах России.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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