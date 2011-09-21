«Ростелеком» обзавелся ухом

Разработка нового бренда объединенного «Ростелекома», которой занималась компания TNC. Brends. Ads при участии креативного агентства Leo Burnett, обошлась оператору в 12 млн рублей. Задача бренда - перепозиционировать «Ростелеком» как универсального оператора связи и четвертого значимого игрока на рынке в ряду с МТС, «Мегафоном» и «Билайном».

До конца этого года «Ростелеком» намерен провести смену корпоративных брендов бывших межрегиональных компаний (МРК) «Связьинвеста», присоединенных к «Ростелекому» в апреле этого года, в том числе «Дальсвязи».

Существующие продуктовые бренды МРК будут заменяться в регионах постепенно, до сентября 2012 года. Ребрендинг будет проходить плавно, чтобы не ухудшить позиции сильных региональных брендов МРК.

В ходе видеоконференции президент «Ростелекома» Александр ПРОВОТОРОВ отметил, что ребрендинг «большой тройки» был «как минимум не дешевле». При этом «Ростелеком» распорядится затратами на ребрендинг более эффективно, рассчитывает он.

Новый логотип «Ростелекома» (тизеры с сине-оранжевым логотипом появились на улицах Владивостока еще на прошлой неделе. - «ЗР») представляет собой трехмерное изображение кириллической буквы «Р», стилизованной таким образом, что вызывает ассоциации с ухом, цвета логотипа: светлый оттенок синего и оранжевый. Цветовая гамма выбиралась таким образом, чтобы не вызывать ассоциаций с брендами других крупнейших российских телекоммуникационных операторов.

Как сообщил коммерческий директор «Ростелекома» Павел ЗАЙЦЕВ, «Ростелеком» планирует создать собственную монобрендовую розничную сеть, состоящую из 2,5 тыс. салонов.

По его словам, на создание такой сети, предусматривающей открытие новых салонов и ребрендинг существующих точек, потребуется не менее двух лет. До конца первого квартала 2012 года «Ростелеком» откроет 14 флагманских салонов в различных регионах РФ.

В настоящее время у компании после присоединения дочек «Связьинвеста» уже есть 2,5 тыс. точек продаж. В дальнейшем часть точек будет передислоцирована, часть продана, часть передана на аутсорсинг, сказал глава «Ростелекома». «Ростелеком» рассчитывает оставить в собственности 500-700 салонов, остальные будут переданы сторонним операторам.

«Сейчас идет обсуждение параметров монобрендовой франшизы, надеемся в этом году процесс закончить и в следующем году перейти к построению сети», - отметил Павел Зайцев.

В салонах «Ростелеком» будет продавать свои услуги - проводной связи, доступа в интернет, сотовой связи оператора Skylink (стандарт CDMA-450) и региональных GSM-операторов, кабельного телевидения - и оборудование для этих услуг.

Досье "ЗР"

В своем нынешнем виде компания существует с апреля 2011 года, когда к национальному оператору дальней связи ОАО «Ростелеком» присоединились межрегиональные компании связи ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Северо-Западный Телеком», ОАО «Южная телекоммуникационная компания», ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Дальсвязь» и ОАО «Дагсвязьинформ». «Ростелеком» оказывает услуги на магистральном рынке, местной, внутризоновой, междугородней и международной, сотовой связи, доступа в интернет и кабельного ТВ. По данным iKS-Consulting, компания занимает 75% рынка фиксированной телефонии, 37% - доступа в интернет и 23% - платного ТВ в массовом сегменте.

Директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» Андрей БАЛАЦЕНКО не сомневается в успехе нового бренда.

«Я в свое время не верил в успех ребрендинга «Билайна», считал что исчезновение пчелки в логотипе компании революцией не станет. Но время расставило все по местам. На мой взгляд, новый бред «Ростелекома» ожидает не меньший успех. Сильная компания получает сильный и оригинальный бренд, который поможет нам донести ценности объединенного «Ростелекома» до каждого абонента. Конечно, нам всем в компании очень жаль, что ушел в историю бренд «Дальсвязь». Но, думаю, уже через год «Ростелеком» превзойдет нынешние позиции «Дальсвязи» в Приморье», - сказал Андрей Балаценко «ЗР».

Хорошая новость для инвесторов

ОАО «Ростелеком» в случае продажи принадлежащих ему 25% плюс одна акция ОАО «Связьинвест» рассчитывает направить вырученные средства на выплаты дивидендов. По словам Александра Провоторова, решения по этой сделке еще нет, но она обсуждается в правительстве.

Перед консолидацией МРК «Ростелеком» впервые в своей истории выплатили промежуточные дивиденды - по итогам девяти месяцев 2010 года. Это было сделано в связи с тем, что компании прекращали свое существование и не успевали выплатить дивиденды за весь 2010 год. Поделиться с акционерами объединенного «Ростелекома» прибылью МРК за четвертый квартал 2010 года - еще один из мотивов для возможной выплаты промежуточных дивидендов, сказал Провоторов.

Глава «Ростелекома» отметил, что компания пока не завершила разработку новой дивидендной политики. По его словам, нынешняя дивидендная политика «Ростелекома» не мешает ему направлять на дивиденды любую долю от прибыли, и обязывающих сроков по принятию новой дивидендной политики у компании нет.

В целом «Ростелеком» намерен ориентироваться в выплате дивидендов на крупнейшие российские телекоммуникационные компании, такие как МТС и «Вымпелком», которые делятся с акционерами значительной частью прибыли, отметил Александр Провоторов.