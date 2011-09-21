Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
FESCO в конце ноября завершит сделку по установлении контроля над ВМТП
Наблюдательный совет ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) на годовом собрании 16 сентября был полностью сформирован из представителей Транспортной группы FESCO.
Ранее в совет директоров порта входили 6 представителей FESCO и 6 представителей менеджмента порта и близких ему компаний. В новый состав совета избраны 12 представителей FESCO, в том числе 8 менеджеров ООО «Транспортная группа ФЕСКО» во главе с президентом FESCO Сергеем ГЕНЕРАЛОВЫМ.
На годовом собрании принято решение не выплачивать дивиденды за 2010 год, а чистую прибыль в размере 628 млн 745,731 тыс. рублей оставить нераспределенной. По итогам 2009 года ВМТП выплатил 0,15 рубля на каждую обыкновенную акцию номиналом 0,1 рубля. Чистая прибыль порта по итогам 2009 года составила 462,693 млн рублей.
Отметим, что годовое собрание акционеров ВМТП по итогам 2010 года не было проведено в установленные законом сроки (до 1 июля) в связи с тем, что наблюдательный совет ВМТП долго не назначал дату собрания и повестку дня.
В начале августа пул частных инвесторов, организованный «ВТБ Капиталом», выкупил в интересах FESCO 50% уставного капитала ООО «М-Порт», владеющего 95,6% акций ОАО «ВМТП», у менеджмента порта. В результате доля FESCO в ООО «М-Порт» достигла 100%. Акционеры ВМТП на внеочередном собрании в начале сентября досрочно прекратили полномочия генерального директора Вячеслава ПЕРЦЕВА и избрали гендиректором вице-президента FESCO по морскому дивизиону, управляющего директора ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП) Владимира КОРЧАНОВА.
«Сегодня мы уделяем достаточно внимания реконструкции и модернизации производственных мощностей порта, - отметил Владимир Корчанов, выступая перед акционерами. - В 2011 году ожидается значительный прирост в переработке контейнеров, и на это, согласно Стратегии развития ОАО «ВМТП», делаем основной упор. Данный процесс полностью укладывается в наш стратегический план по наращиванию доли высокодоходных и высокотехнологичных грузов в структуре перевалки порта».
Как сообщил «ЗР» Владимир Корчанов, в ближайшее время он продолжит совмещать руководство ДВМП и ВМТП.
Новости тематики
- Парком Минного городка заинтересовалась южнокорейская корпорация
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
- Семинар "Экспорт продукции – оптимизация затрат" организует Центр развития экспорта Приморского края
- Оператор TAX FREE во Владивостоке будет выбран в 2018 году
- Предприятиям торговли во Владивостоке необходимо срочно навести порядок на прилегающих территориях
- Во Владивостоке крупная компания заработала за квартал баснословные деньги
- Стала известна реальная причина закрытия магазина "В-Лазер"
Новости раздела
- Парком Минного городка заинтересовалась южнокорейская корпорация
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- Во Владивостоке отель торжественно сменил вывеску и владельца
- Коммунисты выступили против офшорной зоны на острове Русском
- Продуктовые магазины Владивостока вводят новые оранжевые ценники
- Городская ярмарка во Владивостоке заработает через неделю
- Последние рельсы уйдут со Светланской
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- "Это настоящая золотая жила"
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- Приморские футболисты ушли непобежденными со стадиона чемпионата мира
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"