FESCO в конце ноября завершит сделку по установлении контроля над ВМТП

Наблюдательный совет ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) на годовом собрании 16 сентября был полностью сформирован из представителей Транспортной группы FESCO.

Ранее в совет директоров порта входили 6 представителей FESCO и 6 представителей менеджмента порта и близких ему компаний. В новый состав совета избраны 12 представителей FESCO, в том числе 8 менеджеров ООО «Транспортная группа ФЕСКО» во главе с президентом FESCO Сергеем ГЕНЕРАЛОВЫМ.

На годовом собрании принято решение не выплачивать дивиденды за 2010 год, а чистую прибыль в размере 628 млн 745,731 тыс. рублей оставить нераспределенной. По итогам 2009 года ВМТП выплатил 0,15 рубля на каждую обыкновенную акцию номиналом 0,1 рубля. Чистая прибыль порта по итогам 2009 года составила 462,693 млн рублей.

Отметим, что годовое собрание акционеров ВМТП по итогам 2010 года не было проведено в установленные законом сроки (до 1 июля) в связи с тем, что наблюдательный совет ВМТП долго не назначал дату собрания и повестку дня.

В начале августа пул частных инвесторов, организованный «ВТБ Капиталом», выкупил в интересах FESCO 50% уставного капитала ООО «М-Порт», владеющего 95,6% акций ОАО «ВМТП», у менеджмента порта. В результате доля FESCO в ООО «М-Порт» достигла 100%. Акционеры ВМТП на внеочередном собрании в начале сентября досрочно прекратили полномочия генерального директора Вячеслава ПЕРЦЕВА и избрали гендиректором вице-президента FESCO по морскому дивизиону, управляющего директора ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП) Владимира КОРЧАНОВА.

«Сегодня мы уделяем достаточно внимания реконструкции и модернизации производственных мощностей порта, - отметил Владимир Корчанов, выступая перед акционерами. - В 2011 году ожидается значительный прирост в переработке контейнеров, и на это, согласно Стратегии развития ОАО «ВМТП», делаем основной упор. Данный процесс полностью укладывается в наш стратегический план по наращиванию доли высокодоходных и высокотехнологичных грузов в структуре перевалки порта».

Как сообщил «ЗР» Владимир Корчанов, в ближайшее время он продолжит совмещать руководство ДВМП и ВМТП.