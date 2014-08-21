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Проект молодых стартаперов из Владивостока поможет в поиске "работы мечты"

21 Августа 2014, 15:09 | Владивосток

По пути к славе команда помогает решить насущные проблемы в цепочке «работодатель-соискатель»

Проект молодой команды «стартаперов» из Владивостока - ресурс по поиску работы через интернет, собравший в себе все существующие вакансии во всемирной паутине. Идея решить одновременно проблему работодателей и соискателей пришла Елене Дергач. В ходе беседы с корр. РИА PrimaMedia она рассказала, как родилась идея стартапа, в чем принципиальное отличие сайта от существующих досок объявлений и чего ее команда ждет от конкурса UPSTARTER CONTEST на Дальинфокоме-2014, участником которого является.

- Елена, расскажите, как все начиналось, как родилась идея проекта?

- В прошлом я была, что называется, с обеих сторон рынка – и в качестве соискателя, и в качестве наемного сотрудника, которому необходимо было подбирать персонал. Много уходило времени на то, чтобы найти подходящую вакансию или резюме подходящего под требования соискателя. Огромное количество неструктурированной информации: разноформатные резюме, отсутствие стандартов в названиях должностей, отсутствие четко сформулированных навыков и т.д. Захотелось решить эту проблему, которая, как оказалось, волновала не только меня: сократить время на поиск, направить усилия на развитие, а монотонную работу первичного отбора доверить «машине».

- И тогда вы решили создать ту самую «машину»?

- Именно так, ведь на сегодняшний день на рынке существует масса ресурсов по поиску работы через интернет: доски объявлений, сайты прямых работодателей и т.д. Но это не значит, что найти подходящую вакансию легко.

- В чем принципиальное отличие вашего ресурса от других?

- Отличие от существующих ресурсов состоит в том, что мы распознаем запрос не через поиск отдельных слов, а через распознавание смысла запроса. Особенность нашего сайта - это возможность найти вакансию и работника по навыкам. Сейчас такого никто на рынке не предлагает. Мы экономим время соискателей на подбор вариантов.

Еще одна важная часть нашего проекта - это технология «кадрового скоринга», которая помогает не пересматривать тысячи релевантных результатов, а получить ранжированный список вакансий в процентном выражении и понять, насколько вакансия и соискатель подходят друг другу. С помощью нашего сервиса можно сделать подбор вакансии (и соискателя) как по исключающим требованиям, так и по желаемым параметрам.

Таким образом, наши клиенты – это соискатели, которые хотят за минимальное время найти подходящую их требованиям вакансию, и работодатели, которые хотели бы эффективно использовать ресурсы.

- Что включает в себя ваш портал?

- Нами была создана база знаний, которая включает в себя должности, навыки, образование и другие разделы в единообразном написании. Благодаря этой базе мы можем определить, что бухгалтер также может называться «специалист по учету ТМЦ», а навык «руководство персоналом» равен «управлению коллективом». Ведь работодатели могут по-разному назвать должность.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам прессы
Теги: интернет  дальинфоком  работа  бизнес 



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Комментарии

  • Псевдоним16:58, 21.08.2014#

    А адрес сайта?

  • Василич20:31, 21.08.2014#

    Осторожнее со словами из других стран, россияне!(start up)- бледнолицие могут ввести санкции не употреблять их слова, мы, правда, в ответ запретим им наши на х. . п. . и д. т. , но, всё же на слух проект слышится как "старпёры". А они, старпёры, компом пользоваться не умеют. Так же болезненно звучит на русский слух "блоггер", словно носоглотка в стафиллококах и полипах. Всё это от отсутствия слуха. Не ленитесь! Есть много русских слов, которые точно передадут то, что вы хотите сказать.

  • Псевдоним10:58, 12.11.2014#

    абсолютно согласен читал и никак не мог понять что это за команда молодых "старперов")))) как такое может быть()))

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