День "Евразийской экспедиции" из Пусана во Владивостоке завершился большим вечером дружбы

Визит во Владивосток представительной делегации «Евразийская экспедиция» из южнокорейского города-побратима Пусана завершился большим вечером дружбы. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

После теплой и красочной встречи корейских гостей на причале морского вокзала, они отправились в большую экскурсию по Владивостоку, где знакомились с историей города, его достопримечательностями. Особенно привлекли у нас участников «Евразийской экспедиции» архитектура прошлого и позапрошлого века, новые мосты, комплекс кампуса Дальневосточного федерального университета на Русском острове.

Именно там, в панорамном ресторане ДВФУ вчера с большим успехом прошел вечер дружбы «Пусан – Владивосток». Его участников приветствовали исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Лобода и вице-мэр Пусана Ким Гю Ок.

«Очень рад, что посетил самый крупный город порт на Дальнем Востоке России. Владивосток стал побратимом Пусана еще в 1992 году, и с тех пор города активно сотрудничают. Надеюсь, что наши отношения станут еще теплее, ведь сейчас правительство РФ уделяет особое внимание городу и здесь будет созданы СПВ и ТОРы», - отметил визе-мэр Пусана.





Мистер Ким Гю Ок также сообщил, что в рамках делового сотрудничества будет проведен ряд семинаров для российских и корейских бизнесменов. Кстати, первый из них прошел в рамках экспедиции в формате B2B.

После приветственных речей вечер украсили концертные программы артистов из этих городов-побратимов.





На следующий день вечером, в 21 час, делегация «Евразийской экспедиции» отправилась на поезде «Океан» из Владивостока в Хабаровск, чтобы затем оттуда далее - через всю Россию до Санкт-Петербурга, останавливаясь по пути в крупных городах для знакомства с их бизнесом, культурой и жизнью и укрепления дружеских связей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.