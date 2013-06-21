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ПМЭФ: Стало известно, кто займется развитием аэропорта Владивосток
Внешэкономбанк, администрация Приморского края, ОАО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" (Группа ВЭБа) и компания Changi Airports International в рамках Петербургского международного экономического форума, заключили меморандум о взаимопонимании, договорившись о реализации проекта развития международного аэропорта Владивостока и приаэропортовой инфраструктуры.
Согласно меморандуму Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона намерен принять активное участие в реализации проекта по развитию аэропорта в крупный транспортный узел.
Для подготовки плана комплексного развития аэропорта Владивосток, маршрутной сети, эксплуатации и технического обслуживания стороны намерены использовать опыт компании Changi Airports International.
Ранее интерес к управлению аэропортом Владивостока проявлял Incheon International Airport Corporation (IIAC), управляющая компания "Международная корпорация аэропорта Инчон" (Сеул, Республика Корея).
Changi Airports International (CAI) - 100% дочернее предприятие Changi Airport Group, оператора сингапурского аэропорта Чанги. Услугами аэропорта пользуются свыше 100 авиакомпаний, выполняющих рейсы в 250 городов 60 стран мира.
ОАО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ) в 2012 году обслужило 1,624 млн пассажиров, что на 11% превысило показатель 2011 года.
Госпакет акций аэропорта в размере 52,156% передан в уставный капитал АО "Международный аэропорт "Шереметьево". Крупнейшим частным акционером аэропорта Владивосток является ЗАО "Кварц-Инвест" (16,8% акций), еще 12,458% принадлежат ЗАО "Дальневосточная страховая компания", 5,908% - ООО "Аэро-Груз".
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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