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В Приморском крае дисквалифицированы руководители трех предприятий
ВЛАДИВОСТОК, 21 июня, ZRPRESS. В Приморском крае прокуратурой города Находка проведена проверка исполнения трудового законодательства ООО «Горный ключ», ООО «Врангель Водосток», ООО «Водозабор Хмыловский», в результате которой выявлены нарушения трудового законодательства, выразившееся в неисполнении работодателем обязанности по своевременной выплате в полном размере причитающуюся работникам зарплаты, чем нарушены конституционные права на своевременное получение вознаграждения за труд.
Ранее директора этих организаций постановлениями Гострудинспекции были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.5.27 КоАП РФ за несвоевременную выплату заработной платы, то есть за совершение аналогичного правонарушения и им назначены административные наказания в виде штрафа в размере 2 000 рублей.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города в отношении директоров организаций вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ.
19 июня постановлениями мирового судьи судебного участка данные должностные лица привлечены к административной ответственности в виде дисквалификации сроком на 1 год, сообщила "ЗР" Ирина Володина, старший помощник прокурора Приморского края.
Газета "Золотой Рог" - ZRPRESS.RU.
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