FESCO меняет хозяина

Сергей ГЕНЕРАЛОВ ведет переговоры с группой «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА о продаже FESCO, владеющей портом во Владивостоке, крупным морским флотом и несколькими железнодорожными компаниями. Сумма сделки может составить около $1 млрд, сообщает «Коммерсантъ».

В периметр продажи могут попасть все активы FESCO (ее выручка в 2011 году составила $1 млрд, EBITDA – $225 млн), сообщает издание. Это Владивостокский морской торговый порт (специализируется на перевалке контейнеров, металлов и автомобилей), морской торговый флот (49 судов, включая четыре ледокола), железнодорожная компания «Русская тройка» (50%, еще 50% – у ОАО РЖД), крупнейший на Дальнем Востоке оператор рефрижераторных контейнеров «Дальрефтранс», около 20% акций «Трансконтейнера», логистические и экспедиторские компании.

«Дальневосточный капитал».