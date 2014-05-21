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Во Владивостоке идет подготовка к общественным обсуждениям морских сооружений "СПГ Владивосток"
Генеральный директор ООО «Газпром СПГ Владивосток» Игорь Крутиков принял участие в заседании рабочей группы администрации Приморского края по обеспечению реализации инвестиционного проекта строительства завода по сжижению природного газа ОАО «Газпром» в районе Владивостока.
Заседание прошло под руководством и.о. директора департамента энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края Сергея Ковалева, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе ООО «Газпром СПГ Владивосток».
В ходе мероприятия было рассмотрено текущее состояние работ по реализации проекта «Владивосток-СПГ». В частности, обсуждались вопросы разработки и согласования транспортной схемы обеспечения строительства, а также развития внешней системы электроснабжения для нужд проекта.
Отдельное внимание было уделено подготовке к проведению общественных обсуждений по проектной документации для создания морских сооружений проекта «Владивосток-СПГ» в рамках выполнения процедуры оценки воздействия на окружающую среду.
Досье ZRPRESS.RU
ООО «Газпром СПГ Владивосток» - 100-процентное дочернее общество ОАО «Газпром», созданное для реализации проекта строительства завода по производству сжиженного природного газа в районе г. Владивосток. Проект имеет большое значение для увеличения производства российского СПГ и его поставок на рынки стран АТР.
Рабочая группа была создана 24 февраля 2014 года по распоряжению администрации Приморского края. Первое заседание состоялось 27 февраля 2014 года под руководством первого вице-губернатора Приморского края С. Сидорова.
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