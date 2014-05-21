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Для строителей пятизвездочных гостиниц во Владивостоке оборудуют специальный городок

21 Мая 2014, 11:25 | Владивосток

Жилой городок, рассчитанный на 300 рабочих, расположенный на мысу Бурный во Владивостоке, передан новому генеральному подрядчику строительства пятизвездочных гостиниц – «Единой дирекции по строительству объектов на территории Приморского края».

Об этом сообщил директор департамента градостроительства Приморского края Олег Ежов. По его словам, новый подрядчик уже принял строительный городок. До конца текущей недели он будет приведен в порядок.

Также он отметил, что сегодня на строительстве гостиницы «Хаятт Ридженси – Золотой Рог» на Корабельной набережной во Владивостоке задействованы около 50 человек. Они осуществляют общестроительные и отделочные работы.

В ближайшее время на объект выйдут силы субподрядчика – еще 60 человек. Они займутся работой с инженерными сетями.

Как сообщил вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев, на сегодняшний день к концу подходит процедура комплексного технического освидетельствования здания гостиницы «Хаятт Ридженси – Золотой Рог». Проверяется объем работ, выполненный предыдущим генподрядчиком – СК «Приморье».

«Эта работа завершится к концу мая. Данные технического обследования будут использованы для продолжения строительства», - подчеркнул Василий Усольцев.

В ближайшее время на объекте начнутся крупномасштабные работы на автостоянке, прилегающей к гостинице, на 17 этаже отеля в помещении SPA-комплекса.

Напомним, техническое освидетельствование здания потребовалось из-за смены генерального подрядчика. Предыдущий генподрядчик – строительная компания «Приморье» – отстранен от работ. Новым генеральным подрядчиком стало казенное предприятие «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края».

В скором времени начнутся работы на строительстве второй пятизвездочной гостиницы во Владивостоке – на мысе Бурный. Параллельная достройка обеих гостиниц, вместо последовательной, как предполагалось изначально, позволит сократить расходы краевого бюджета.

По словам директора департамента градостроительства Приморского края Олега Ежова, готовность обеих гостиниц в целом на сегодняшний день - 80 процентов. Фасады обоих отелей сегодня выполнены на 100 процентов, инженерные коммуникации – более чем на 90 процентов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: приморье  Хаятт  строительство  гостиницы 



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