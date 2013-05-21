Как бизнес-климат Дальнего Востока сделать теплее

Дальневосточная неделя предпринимательства завершилась первым региональным съездом людей дела

Первый съезд предпринимателей Дальнего Востока на острове Русский собрал представителей бизнеса, общественных организаций и государственных органов, работающих с предпринимателями, из всех субъектов ДФО. Спектр обсуждаемых вопросов был широк, как никогда, - от частных проблем начинающих предпринимателей до системных вопросов развития бизнеса в России.

Съезд прошел во Владивостоке 16 мая в рамках Дальневосточной недели предпринимательства, общее количество участников составило около тысячи человек. В мероприятии приняли участие Борис ТИТОВ, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, Виктор ЕРМАКОВ, возглавляющий «Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса», Азат ГАЗИЗОВ, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», наконец, губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, который особо подчеркнул заинтересованность краевых властей в развитии бизнеса, создании благоприятного инвестиционного климата и заявил, что готов проводить последовательную политику в этом направлении.

Официальным партнером Дальневосточной недели предпринимательства выступил Сбербанк России. Как отметил Председатель Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» Евгений Титов, прибывший во Владивосток посетить это мероприятие, решение выступить официальным партнером принято не случайно.

– Мы участвуем во всех инициативах, связанных с малым бизнесом и реализованных, в том числе, на уровне дальневосточных администраций субъектов федерации. На Дальнем Востоке у нас порядка 55 тысяч предпринимателей, с которыми мы работаем, 95% из них - малый бизнес. Нам очень важен контакт, обратная связь с малым бизнесом, для того чтобы улучшать и дорабатывать свои предложения и услуги. И Дальневосточная неделя предпринимательства в этой связи выступает важной информационной площадкой для обмена информацией с нашими клиентами.

Приморье распахнуло объятия для инвесторов

«Исследования показали, что в Приморье вдвое больше, чем по России в целом, количество людей, которые готовы заниматься бизнесом, - отметил глава Приморья. - Поэтому очень важно дать простор предпринимательской инициативе, снять административные барьеры, поддержать начинающих предпринимателей с помощью организационных и финансовых инструментов».

Краевые власти готовы всячески способствовать и реализации крупных инвестиционных проектов, которые, по словам губернатора, не только формируют лицо экономики региона, но также являются мощными мультипликаторами развития малого и среднего бизнеса. Для этого в крае образовано Агентство по привлечению инвестиций, которое уже вступило в активную фазу своей работы. При создании агентства был использован опыт Калужской области, одного из передовых в этом плане российских регионов, который ведет целенаправленную работу по привлечению инвестиций более десяти лет.

Кроме того, в Приморье учреждена Корпорация развития, которая уже приступила к созданию индустриальных площадок. Первые площадки будут расположены на территории Надеждинского и Михайловского районов, вскоре начнется работа по созданию необходимой инфраструктуры. Предполагается, что земельные участки будут сдаваться инвесторам в аренду с последующим оформлением в собственность после завершения строительства объекта.

«Параллельно мы ведем переговоры с «якорными» инвесторами - они первыми будут заходить на площадку, - отметил Владимир Миклушевский. - В том числе речь идет о крупных ритейлерах: надеемся, что, заходя в регион, они смогут изменить логистику поставок, что должно привести к снижению уровня цен для жителей региона».

В рамках индустриальной площадки в Михайловском районе планируется организовать комплекс по приему и переработке сельхозпродукции. Что касается площадки в Надеждинском районе, то к ней проявили интерес инвесторы, готовые реализовать на этой территории логистические проекты, что обусловлено удобным расположением площадки на пересечении транспортных потоков. Эти инвесторы уже ведут предпроектные работы, сообщил «ЗР» Николай ДУБИНИН, директор департамента экономики Приморского края. Однако никаких отраслевых ограничений не предусмотрено, заверил он: «Мы приглашаем на эти площадки всех желающих, главное условие - создание высокотехнологичного производства и высокопроизводительных рабочих мест».

Губернатор напомнил также, что в апреле в краевой парламент были внесены два законопроекта о налоговых льготах для крупных инвесторов, и эти документы уже прошли в Законодательном Собрании первое чтение. Наконец, в Приморье создано представительство Агентства стратегических инициатив и ведется работа по внедрению регионального инвестиционного стандарта (подробнее об этом читайте в следующем номере «ЗР»).

Последняя инстанция для предпринимателей

Борис Титов отметил, что служба бизнес-омбудсмена выполняет роль последней инстанции для предпринимателей: сюда следует обращаться только тогда, когда все остальные законные способы отстаивания своих прав уже использованы и не дали результата.

По словам Титова, недавно принятый федеральный закон дает бизнес-омбудсмену беспрецедентные полномочия - например, право представлять интересы групп предпринимателей в суде, а также приостанавливать действие ненормативных актов муниципальных органов власти.

Обратиться к уполномоченному по правам предпринимателей можно напрямую через сайт www.ombudsmanbiz.ru, где выложена форма жалобы, которую заполняет предприниматель, считающий, что его законные права нарушены. Кроме того, сейчас по всей стране открываются приемные бизнес-омбудсмена. Напомним, что уполномоченным по защите прав предпринимателей в Приморском крае является Марина ШЕМИЛИНА. В некоторых регионах уже появились бизнес-омбудсмены, работающие на уровне муниципальных образований (как правило, на общественных началах) - к примеру, этот процесс активно идет в Башкортостане и Ульяновской области, но на Дальнем Востоке таких прецедентов еще не было.

По словам Бориса Титова, выдвинутое им предложение об амнистии предпринимателям, осужденным по экономическим статьям УК, вызвало неодобрение широких слоев общества. Однако не секрет, что в российской практике такие механизмы нередко используются для отъема собственности или оказания давления на предпринимателей. Есть и другие дела, когда представители бизнеса нарушают закон, поскольку сама среда их к этому подталкивает (например, конкуренты работают вчерную, не оставляя предпринимателю шансов для честного ведения бизнеса - в таком случае он просто не выживет на рынке). Борис Титов оптимистично заявил, что сейчас в России формируется новая среда для бизнеса, государство стимулирует предпринимателей работать честно и открыто, и выразил надежду, что новой амнистии через несколько лет бизнесу не понадобится.

Кроме того, нужно четко определить группу людей, которые могут быть амнистированы, подчеркнул бизнес-омбудсмен: под амнистию ни в коем случае не должны попасть чиновники, которые воровали бюджетные средства, создатели финансовых пирамид или те, кто обманывал дольщиков.

Проект постановления об амнистии уже внесен в Государственную Думу. Согласно проекту, лица, подпадающие под действие постановления об амнистии, не освобождаются от административных наказаний и обязанности возместить вред, причиненный в результате совершенных ими противоправных действий.

В заключение Борис Титов отметил, что в последнее время предприниматели перестали жаловаться на проверки контролирующих органов, количество обращений по этому вопросу резко сократилось. Прежде всего это связано с введением системы плановых проверок, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей. По действующему законодательству, контролирующие органы могут также проводить внеплановые проверки, но только с разрешения прокуратуры. Есть отдельные факты злоупотреблений, но они единичны, отметил Титов.

Большое количество жалоб связаны с деятельностью антимонопольной службы, системой госзакупок, землей и недвижимостью. Но «чемпионом» по обращениям предпринимателей являются... отношения с муниципальными властями.

Как сделать муниципалитеты неравнодушными?

В самом деле, около 90% административных услуг малый и средний бизнес получает от органов местного самоуправления, но они не слишком заинтересованы в развитии предпринимательства, поскольку 70% налоговых поступлений от бизнеса передаются в бюджеты субъекта и федерации. Как же преодолеть равнодушие муниципальных властей? На съезде были обозначены два пути решения проблемы. Совет по поддержке малого и среднего предпринимательства при правительстве Амурской области предложил налоги, поступающие от малых и средних предприятий, в полном объеме направлять в муниципальные бюджеты.

В свою очередь, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Азат Газизов предложил перевести вопрос из экономической плоскости в социальную, чтобы муниципальные власти рассматривали предпринимательство как способ увеличить численность самозанятого населения. «Если говорить о конкретных шагах, то в каждом муниципальном районе по всем населенным пунктам проводится мониторинг потребности в небольших предприятиях - это могут быть парикмахерские, теплицы, мини-мельницы, цеха по переработке плодоовощной продукции и прочее, - обрисовал схему работы Газизов. - Как правило, это предприятия, где технологическая цепочка достаточно проста. Затем муниципальные власти предлагают жителям района список бизнесов, которые будут действительно востребованы на конкретных территориях, и обеспечивают необходимую поддержку на начальной стадии».

Источником инвестиций, по мысли вице-президента «ОПОРЫ РОССИИ», могут стать франчайзинговые схемы или программа грантовой поддержки. Кроме того, собрав данные по всем муниципальным районам, власти субъекта могут начать переговоры с банками об оптовом кредитовании малых предприятий и объявить конкурс на предоставление лучших условий кредитования. Наконец, муниципальные власти могут создать предприятие по предоставлению бухгалтерских услуг, которое будет вести учет на всех малых предприятиях района.

По словам Азата Газизова, эта система уже успешно опробована на одном из муниципальных районов в европейской части России. Участники съезда предпринимателей ДФО также проявили интерес к предложенной схеме, заявив, что в нынешних условиях она вполне реальна, а детали можно обсуждать.

Вопрос по страховым взносам еще не решен

На съезде был затронут и вопрос о страховых взносах для индивидуальных предпринимателей, которые с 1 января выросли более чем в два раза. Напомним, эта тема с начала весны активно обсуждается как в регионах, так и на федеральном уровне в связи с массовым закрытием ИП.

Напомним, что представители налоговых органов неоднократно заявляли, что совокупная налоговая нагрузка на ИП по факту выросла незначительно, поскольку, согласно налоговому законодательству, ИП могут уменьшить сумму ЕНВД, начисленного за квартал, на сумму уплаченных за тот же период страховых взносов. То же самое правило действует в отношении УСН. «Такой механизм компенсации существует, но он выгоден не для всех, - утверждает Азат Газизов. - Налоговая арифметика показывает, что для одной категории предпринимателей подобные перерасчеты действительно позволяют ощутимо облегчить налоговое бремя, а для другой категории - нет».

Казалось бы, «ОПОРЕ РОССИИ» совместно с Минэкономразвития удалось выработать консолидированную позицию: для ИП с оборотом менее 300 тыс. руб. в год предложено сохранить базу для начисления взносов в размере 1 МРОТ, для более крупных предпринимателей база должна определяться из расчета 1 МРОТ плюс 1% от оборота (но не более двух МРОТ).

Однако в результате обсуждения в правительстве проект претерпел изменения. В середине мая на сайте правительства появилось сообщение о том, что правительство в целом одобрило предложенную схему, за исключением пункта «не более двух МРОТ», рассказал «ЗР» Азат Газизов. «Это означает, что для предприятий с большими оборотами взносы возрастают в разы, - комментирует вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ». - Предложенный вариант нас не устраивает, поэтому мы будем продолжать работу и настаивать на том, чтобы верхняя планка в размере двух МРОТ была сохранена».

Потеплел ли климат для дальневосточного бизнеса?

Позицию предпринимателей по поводу бизнес-климата на Дальнем Востоке нельзя назвать единой. Некоторые участники съезда были настроены позитивно, отмечая, что за последнее время в отношении к малому и среднему бизнесу как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов произошли значительные изменения.

«Сегодня государство готово пойти навстречу предпринимателям, готово выслушать наши проблемы и конструктивные предложения, и нам нельзя оставаться в стороне, мы должны активно включаться в обсуждение, - считает Наталья БЕЗУХ, генеральный директор ООО «Армада», председатель Союза предпринимателей Лесозаводского городского округа, член краевого экспертного совета по вопросам предпринимательства. - Нужно понимать, что мы работаем на будущее».

Другие предприниматели говорили о том, что обозначенные на съезде проблемы не новы, они обсуждаются годами, но дальше разговоров дело не идет, на Дальнем Востоке никаких подвижек в создании благоприятного климата для ведения бизнеса не наблюдается.

Среди самых острых проблем - обязанность работодателей оплачивать северные надбавки, увеличенный отпуск и другие льготы, предоставленные государством жителям районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, отметил Олег ЗИМИН, индивидуальный предприниматель из Тынды, выступление которого сопровождалось бурными аплодисментами. Участники съезда справедливо отмечали, что все эти преференции вводит государство, которое заинтересовано в закреплении людей на северных территориях, и выражали недоумение по поводу того, почему эти льготы должны оплачивать дальневосточные предприниматели, которые и так работают в сложных условиях по сравнению с коллегами из других федеральных округов.

«Обременяя бизнес такими надбавками, государство само заталкивает бизнес в тень, особенно на уровне стартапа», - заявил Евгений ШУЛЕПОВ, возглавляющий Дальневосточное объединение промышленников и предпринимателей.

На съезде было предложено два варианта решения проблемы: компенсация северных надбавок из федерального бюджета или пропорциональное уменьшение налогового бремени для дальневосточного бизнеса, и Борис Титов обещал поддержать предпринимателей региона в этом вопросе.

Валерий МИШКИН, генеральный директор ООО «Находкабыт», заявил, что нужно добиваться изменения федерального законодательства, чтобы приходящие в регион федеральные компании платили налоги там, где они работают, а не там, где зарегистрированы. Среди других предложений, прозвучавших на съезде из уст предпринимателей - активизировать борьбу с незаконным предпринимательством и ужесточить наказание для тех, кто работает незаконно, без регистрации; уделить внимание организации сбыта фермерской продукции; рассмотреть виды государственных наград для предпринимателей.

Представители различных субъектов отмечали, что сегодня, как никогда, необходимо принятие федерального закона о развитии Дальнего Востока и Забайкалья. Три проекта уже подготовлены, кроме того, к концу мая субъекты федерации должны представить свое видение этого закона в специально созданную рабочую группу.

Участники съезда признали: сегодня и на федеральном, и на региональном уровне нет недостатка в организациях, отстаивающих интересы предпринимателей, но по факту многие из них просто не работают, точнее, подходят к своей деятельности формально. «Если мы хотим вести полноценный диалог с властью, надо перестраивать работу предпринимательских организаций, менять форматы, активизировать взаимодействие с властными структурами», - такая мысль звучала из уст многих участников съезда.

Елена ВОЛКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.