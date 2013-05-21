Нынешний гендиректор будет руководить "Дальприбором" еще как минимум пять лет

Акционеры ОАО «Дальприбор» на годовом собрании переизбрали гендиректором на очередные 5 лет Романа ТИТКОВА, возглавившего предприятие в 2008 году. Отметим, что не так давно Роман Владимирович стал лауреатом VIII Краевой Бизнес-Премии в номинации «Менеджер года».

Отметим, что «Дальприбор» в 2012 году сократил объемы выпускаемой продукции по сравнению с 2011 годом на 6,3%, до 392,571 млн рублей. В то же время выручка осталась на прошлогоднем уровне - 551,228 млн рублей. В 2013 году завод планирует произвести и реализовать продукции и услуг в объеме 541,7 млн рублей. Среднемесячная зарплата на предприятии в 2012 году выросла по сравнению с 2010 годом на 14,8%.

На предприятии утверждена «Комплексная программа повышения эффективности производства ОАО «Дальприбор» в 2013 году» (план ПЭП), требующая вложений в сумме 50,139 млн рублей, в том числе 24,808 млн рублей на закупку оборудования.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.