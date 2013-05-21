В элитных компаниях Владивостока образовались вакансии

Газета "Золотой Рог" представляет актуальные вакансии от ведущих кадровых агентств Владивостока. «КАРЬЕРА-ФОРУМ»

(г. Владивосток,

ул. Светланская, 13,

тел.: (423) 2-300-490, 2-413-749, факс: (423) 2-300-445, 2-413-750,

www.kforum.ru,

e-mail: kforum@kforum.ru)

1. Главный инженер (капитальное строительство). Разработка перспективных и текущих планов строительства, реконструкции, планов ввода в эксплуатацию объектов строительства; контроль исполнения контрагентами обязательств по договорам; обеспечение необходимой информацией для разработки проектно-сметной документации и материалов по объектам строительства; сдача, приемка, ввод в эксплуатацию объектов строительства; согласование с органами, осуществляющими тех. надзор. В/о (ПГС-желательно), опыт работы с аналогичными обязанностями от 7 лет; знание английского языка (разговорный, знание технической лексики). З/п по рез. собеседования (до 100 тыс. рублей), официальное оформление, соц. гарантии. ekaterina@kforum.ru, Посохина Екатерина.

2. Главный бухгалтер (группа компаний). Полное ведение бухгалтерского и налогового учета (УСНО, ОСНО, ЕНВД); отчетность в фонды. В/о (профильное), опыт работы от 5 лет; работа в программе 1С-8.2. З/п по результатам собеседования (от 80 тыс. рублей), соц. пакет. smirnova@kforum.ru, Смирнова Кристина.

3. Категорийный менеджер со знанием английского языка (крупная розничная сеть). Анализ потребительских тенденций, рынка; выбор поставщиков; проведение переговоров; разработка ассортиментной матрицы; управление товарным ассортиментом. В/о (экономика, лингвистика, маркетинг), опыт работы 1-3 года; знание английского языка. З/п 50-60 тыс. рублей, соц. пакет. olga@kforum.ru, Рябчук Ольга.

4. Управляющая (женский спортивно-оздоровительный центр). Административное, хозяйственное управление; ежемесячная отчетность; подбор и обучение персонала; выполнение финансового плана; запуск новых услуг. В/о, опыт работы в сфере фитнеса, спорта, здоровья, медицины, красоты; опыт работы управляющей; наличие автомобиля. З/п: оклад + % от продаж (от 50 тыс. рублей), соц. пакет. inna@kforum.ru, Самсоненко Инна.

«УСПЕХ»

(г. Владивосток, ул. Русская, 65, 2-й этаж, тел./факс: (423) 234-60-21, 234-60-48, 232-91-22,

web: www.uspeh-vl.ru,

e-mail: office@uspeh-vl.ru)

1. Директор элитного салона. Требования: жен., муж., 30-45 лет, представительская внешность, высокий уровень культуры, образования, речи, харизматичность; опыт работы в сегменте "люкс"; успешный опыт личных продаж; развитые управленческие навыки. Обязанности: управление и организация работы магазина-салона; личные продажи, работа с vip-клиентами; работа с существующей базой клиентов и расширение, привлечение новых клиентов, стратегическое развитие; управление торговым персоналом; управление ассортиментной политикой; участие в организации и проведении закрытых мероприятий. Преимущества: богатый опыт работы в сфере "люкс" в лидирующей компании на Дальнем Востоке, работа с респектабельным товаром, возможность заграничных командировок, управленческий опыт, премии.

2. Руководитель отдела маркетинга в торговую компанию. Требования: до 40 лет, образование высшее, профессиональное, опыт работы от 3 лет, управленческий опыт (в подчинении до 10 человек). Обязанности: организация работы отдела производственного маркетинга (разработка сайтов, фирменного стиля компании, участие в разработке и внедрение новых товаров, утверждение макетов упаковки, POSM, выбор подрядчиков (типографий) и контроль производства печатных материалов). Условия: 60 000 рублей (обсуждается), официальное трудоустройство, ДМС.

3. Главный бухгалтер в крупную компанию (алкоголь). Требования: 40-50 лет, в/о, опыт работы от 10 лет в должности главного бухгалтера (крупных компаний), знание 1С – версия 8.2, организаторские, аналитические способности, требовательность, обязательность. Обязанности: ведение и контроль бухгалтерского учета (ОСНО, УСНО), составление и сдача бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности, управленческая финансовая отчетность, разработка схем по минимизации налогообложения, анализ заключаемых договоров, работа с проверяющими органами, управление отделом бухгалтерии (5 человек). Преимущества: компания входит в состав крупного стабильного холдинга, хорошие перспективы профессионального роста, р-н Второй Речки.

4. Руководитель филиала (транспортно-логистическая компания). Требования: в/о по специальности, опыт работы в сфере международных контейнерных перевозок от 5 лет, опыт работы на руководящей должности от 3 лет; знание специфики международных контейнерных перевозок; умение управлять персоналом, работой с клиентами; свободное владение английским языком; наличие в/у категории «B», желательно наличие л/а; продвинутый пользователь ПК, умение работать с базами данных, структурированными запросами, наличие общих представлений о системах ERP и "1C"; активность, инициативность, умение работать в команде; умение самостоятельно ставить цели, адаптироваться к изменяющимся условиям, стрессоустойчивость, готовность к командировкам. Обязанности: управление филиалом; решение операционных вопросов работы линии на Дальнем Востоке; управление административно-хозяйственными вопросами деятельности филиала; построение отношений с ключевыми клиентами; анализ конъюнктуры рынка, коммерческой ситуации и конкурентной среды на Дальнем Востоке. Преимущества: иностранная компания, корпоративное обучение, ДМС, оплата расходов на связь, ГСМ, амортизации, полностью белая з/п.

5. Ведущий экономист. Требования: в/о, знание "1С Торговля", MS Excel, опыт работы экономистом от 2-х лет, без вредных привычек. Обязанности: планирование, контроль бюджета; сбор и анализ информации по финансовому планированию; работа по оптимизации расходов бюджета; работа и контроль в управленческом учете; предоставление финансовой отчетности. Преимущества: полный соц. пакет, корпоративные скидки на товары компании.

6. Тренер в федеральную компанию. Требования: высшее образование, опыт работы тренером от года (продажи), навыки проведения обучающих мероприятий. Обязанности: проведение тренингов продаж, работы с клиентами для торгового персонала; посттренинговое сопровождение; оценка зон развития персонала. Преимущества: премии, командировки ДВ, оплата ГСМ и командировочных расходов.

7. Методолог по расчету з/п. Требования: высшее профильное образование, опыт работы в аналогичной должности (желательно на производственных предприятиях); знания в области бухгалтерского учета, экспертные знания методик и законодательства РФ в части кадрового администрирования, управления персоналом, учета рабочего времени, расчета заработной платы (суммарный учет, ночные/дневные смены). Обязанности: написание технических заданий и методологических документов для разработки программного обеспечения, автоматизирующего данные бизнес-процессы; введение единых стандартов расчета заработных плат на 6 предприятиях. Преимущества: работа на крупном стабильном предприятии, официальное трудоустройство, все гарантии согласно ТК, льготное кредитование, льготная сотовая связь, льготное питание.

8. Шеф-кондитер в элитный ресторан европейской кухни. Требования: желательно 25-45 лет, опыт работы в аналогичной должности, опрятность и чистоплотность, стрессоустойчивость, стремление к новизне. Обязанности: приготовление и оформление кондитерских изделий (тортов, пирожных‚ десертов), контроль за соблюдением санитарных правил и техники безопасности. Преимущества: питание и униформа за счет компании, обучение, получение бесценного опыта работы в ресторане vip-класса, плавающий график работы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.