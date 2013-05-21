Кайф, драйв и карьера от Ирины Хакамады

Известный общественный деятель проведет во Владивостоке мастер-класс для успешных женщин

Ирина ХАКАМАДА в особом представлении не нуждается - известный общественный деятель, телеведущая, автор множества книг и вместе с тем волевая, энергичная, стильная женщина. Сегодня она решает новую сверхзадачу - на своих мастер-классах, которые с успехом проходят по всей России, она щедро делится своим опытом и учит других сочетать кайф, драйв и карьеру, помогает полностью реализоваться и быть счастливыми, живя в гармонии с собой и окружающими.

В декабре Ирина Хакамада по приглашению Центра развития профессиональных компетенций «Карьера-Форум» провела во Владивостоке мастер-класс «Дао жизни: анатомия личного успеха». В июне экс-политик снова посетит приморскую столицу. На этот раз на встречу «Кайф, драйв и карьера» приглашаются только представительницы прекрасного пола.

Накануне своего визита во Владивосток Ирина Хакамада ответила на вопросы «ЗР»:

- Ирина Муцуовна, в июне во Владивостоке вы впервые представите мастер-класс для женщин «Кайф, драйв и карьера». На кого он рассчитан и чему женщины могут научиться?

- На этот мастер-класс приходят совершенно разные женщины: молодые и не очень, успешные бизнес-леди и те, кто только начинает строить свою карьеру, но, как правило, их объединяет одно: они хотят самореализовываться и при этом быть счастливыми в семейной жизни.

- Почему на этот мастер-класс воспрещен вход мужчинам - в программе написано, что мужчины, включая персонал, в зал не допускаются?

- Только в таких условиях может получиться откровенный разговор о женских проблемах. Мастер-класс построен не на том, что я прочитала кучу умных книжек. Он очень персональный, очень личный, это только мой опыт. Просто я его обобщила до некой философии. На все другие мои программы мужчины могут попасть без проблем.

- На ваш взгляд, возможно женщине совместить бизнес и «женское счастье»?

- Если бы это было невозможно, я бы не читала этот мастер-класс. Ну а для того, чтобы это получилось, нужно работать со своим сознанием и учиться общаться. Коммуникации - это вообще 85% успеха любого человека. Многие женщины считают, что для успешной карьеры нужно жертвовать семьей или ради семьи нужно оставить карьеру. На самом деле важнее всего самореализация. Карьера - вещь прагматическая, самореализация - это более рискованная и творческая задача. Самореализация для меня приоритет. Это мой опыт, а все мастер-классы, которые я провожу, основаны на моем личном опыте. На мастер-классе «Кайф, драйв и карьера» я иногда задаю аудитории вопрос: у вас свидание с человеком, и, если вы не придете, не увидите его долгое время. Но в это же время у вас выступление на конференции. Что выберете? Большинство почему-то выбирает конференцию. Я им говорю: вы не правы… То же самое я говорю тем, кто выбирает второй вариант ответа. Почему? Да потому что правильный ответ - надо взять себя в руки и сделать так, чтобы получилось и то и другое. Не надо ради личного или ради карьеры жертвовать своим сердцем или умом. Надо любить свою жизнь и уметь выстраивать свое время так, чтобы успевать все.

- Какие качества должна культивировать в себе современная женщина, чтобы добиться успеха?

- Я думаю, это ироничное отношение к себе и бесконечное психологическое самообучение.

- Какова, на ваш взгляд, главная проблема в воспитании детей?

- У работающих женщин часто складывается комплекс неполноценности от того, что они не могут уделять детям достаточно внимания и поэтому начинают заискивать перед ними, пытаются возместить упущенное подарками и деньгами. Это приводит к плачевным результатам. Для того, чтобы избежать проблем, нужно научиться дружить со своими детьми, относиться с уважением к их жизни и проблемам, ценить в них личность. При этом я уверена, что детям нужно больше рассказывать о своей жизни, своих радостях и проблемах. Тогда они будут чувствовать, что вы цените в них личность.

- На мастер-классах вы утверждаете, что начать новую жизнь можно в любом возрасте. В какие моменты начинали новую жизнь вы?

- Я всю жизнь только и делала, что начинала что-то заново. Была доцентом и построила академическую карьеру, при Горбачеве бросила науку и ушла в частный бизнес. В 40 лет избиралась депутатом и после двух созывов ушла в правительство. Затем оказалась фактически на улице и вернулась в парламент уже в качестве партийного лидера. И уже после президентской кампании ушла из политики, начала писать книги и читать мастер-классы. Так что да, я думаю, что в любом возрасте можно начинать новую жизнь. И этому можно научиться.

- А как понять, что момент для изменений настал?

- Когда возникает «невыносимая трудность бытия», отсутствует энергия, падает либидо, теряется вкус к жизни. И это состояние не проходит месяцами, годами. Это значит, что пришло время что-то менять. Сделать это можно в любом возрасте. У Далай ламы есть очень хорошее выражение: как бы вы удобно ни сели, все равно со временем вам станет неудобно. И действительно, представьте: вы сели в удобное кресло, расслабили все свои чресла, но как бы удобно ни было, долго вы так не просидите, потому что со временем какая-то часть тела начнет затекать и вы все равно начнете шевелиться и менять свое положение. Так и в жизни, как бы все хорошо ни было, со временем вы начинаете «затекать». Поэтому движение должно быть всю жизнь. Сколько живете, столько и меняетесь.

- Вы всю жизнь работаете с большой аудиторией - сначала это были студенты, потом избиратели, теперь - слушатели ваших мастер-классов. Эти аудитории отличаются друг от друга?

- К своей сегодняшней аудитории я отношусь как к своим людям. Они мотивированы не на противостояние, как избиратели например, а на то, чтобы взять для себя все, что нужно для собственного самосовершенствования и личностного роста.

- Но работа с людьми требует больших эмоциональных затрат. А как сами восстанавливаетесь, в чем черпаете вдохновение?

- Когда я работаю с большой аудиторией, мне это нравится, ведь я не только отдаю энергию, но и получаю взамен. Мне нравится то, чем я занимаюсь еще и потому, что у меня есть сверхидея: я хочу, чтобы и женщины, и мужчины освободились от своих советских комплексов, перестали на кого-то надеяться и научились быть успешными самостоятельно. В этом случае страна тоже будет успешной. И эта сверхидея тоже дает вдохновение. Для меня эта работа - не просто зарабатывание денег, я бы могла их зарабатывать гораздо проще, не летая каждую неделю в разные регионы страны. А восстанавливаюсь я, переключаясь на любимые занятия, хобби. Когда переключаешься, отдыхаешь лучше всего.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.