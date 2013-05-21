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Во Владивостоке завершаются строительные работы в гостиницах "Хаятт"

21 Мая 2013, 11:39 | Владивосток

 

Заканчивается отделка конференц-зала, зоны ресепшн в гостинице на Корабельной набережной. Полностью смонтирован панорамный лифт, который курсирует по первым трем этажам и выходит в зону Зала бракосочетаний.

Как отметил директор департамента градостроительства Приморского края Олег Ежов, начинается серьезный пусконаладочный период: «Бренд «Хаятт» подразумевает высочайшее качество, это уникальные инженерные сооружения, строители трудятся совместно с представителями «Хаятт».

Практически во всех номерах завершены отделочные работы, выполнено оформление потолков, кондиционирование помещения.

Одним из требований представителей компании «Hyatt Hotels Corporation» стало дублирование системы пожаротушения, все работы выполнены с учетом новейших технологий, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Как ранее рассказал генеральный управляющий гостиницами «Хаятт Владивосток» Аксель Циглер, отели «Хаятт» во Владивостоке готовы к набору персонала: «Отели будут открываться поочередно. По мере открытия отелей мы будем трудоустраивать около 200 человек на каждый отель. Нам необходимы сотрудники во все отделы отеля, такие как рестораны, бары, отдел размещения, хозяйственный отдел, прачечная, инженерный отдел, оздоровительный комплекс и СПА, отдел продаж и маркетинга, пищевой блок».

ZRPRESS.ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: Олег Ежов  гостиница "Хаятт"  строительство 



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  • Псевдоним12:28, 21.05.2013#

    Где посмотреть весь список позиций можно?

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