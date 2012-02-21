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Александр Кравцов расскажет владивостокским студентам о бизнесе
23 февраля во Владивостоке стартует «Экспедиция-Трофи-2012». Это новый международный проект объединит всех, кто не хочет жить по навязанным стандартам, кто любит свою Родину и строит будущее своими руками.
Несколько машин пересекут Россию и 8 марта финишируют в Мурманске. Новый масштабный проект основан на легендарной национальной гонке на внедорожниках «Экспедиции-Трофи». При этом «Экспедиция-Трофи-2012» обрела новый смысл - по всей стране участники проекта будут искать уникальные места и людей, и транслировать эти открытия на весь мир.
Кроме этого, под лозунгом «Предприниматели всей страны, объединяйтесь!» во всех городах «Трофи» - от Владивостока до Мурманска – пройдет серия однодневных мероприятий, которые объединят успешных предпринимателей регионов в России в различных областях бизнеса. Посредством этих мероприятий планируется построить глобальное предпринимательское сообщество в России, что станет лучшим инструментом строительства будущего страны.
Во Владивостоке таким мероприятием станет мастер-класс «Бизнес как экспедиция» Александра КРАВЦОВА для студентов и молодых предпринимателей.
22 февраля с 16:00 до 18 часов создатель международного бренда «Экспедиция» Александр Кравцов проведет во Владивостоке уникальный мастер-класс, который пройдет в формате «вопрос-ответ». У всех желающих будет возможность: задать успешному предпринимателю любые вопросы на тему бизнеса, его создания, развития и управления; установить контакты с представителями бизнес-среды и будущими работодателями; представить свой проект, получить поддержку от компании «Руян» и стать членом её команды.
Досье "ЗР"
Александр Кравцов - создатель компании «Руян» и бренда «Экспедиция», организатор международной гонки «Экспедиция-Трофи», кругосветного путешествия «Expedition Around the World» и других регулярных экспедиций, основатель Академии предпринимательства, Бизнес Серфинг Школы и «Руян Инвест Клуба», градообразующего предприятия Руян-города на Оби.
Мастер класс пройдет в Библиотеке Дальневосточного Федерального Университета, ул. Алеутская, 65-Б, 4 этаж, вход свободный.
Елена ЛЕНСКАЯ, «Золотой Рог».
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