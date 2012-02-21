www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.27 р. 100 JPY: 61.22 р.
EUR: 79.02 р. 10 CNY: 99.91 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Наука и образование
Распечатать

Александр Кравцов расскажет владивостокским студентам о бизнесе

21 Февраля 2012, 22:09 | Владивосток

23 февраля во Владивостоке стартует «Экспедиция-Трофи-2012». Это новый международный проект объединит всех, кто не хочет жить по навязанным стандартам, кто любит свою Родину и строит будущее своими руками.

Несколько машин пересекут Россию и 8 марта финишируют в Мурманске. Новый масштабный проект основан на легендарной национальной гонке на внедорожниках «Экспедиции-Трофи». При этом «Экспедиция-Трофи-2012» обрела новый смысл - по всей стране участники проекта будут искать уникальные места и людей, и транслировать эти открытия на весь мир.

Кроме этого, под лозунгом «Предприниматели всей страны, объединяйтесь!» во всех городах «Трофи» - от Владивостока до Мурманска – пройдет серия однодневных мероприятий, которые объединят успешных предпринимателей регионов в России в различных областях бизнеса. Посредством этих мероприятий планируется построить глобальное предпринимательское сообщество в России, что станет лучшим инструментом строительства будущего страны.

Во Владивостоке таким мероприятием станет мастер-класс «Бизнес как экспедиция» Александра КРАВЦОВА для студентов и молодых предпринимателей.

22 февраля с 16:00 до 18 часов создатель международного бренда «Экспедиция» Александр Кравцов проведет во Владивостоке уникальный мастер-класс, который пройдет в формате «вопрос-ответ». У всех желающих будет возможность: задать успешному предпринимателю любые вопросы на тему бизнеса, его создания, развития и управления; установить контакты с представителями бизнес-среды и будущими работодателями; представить свой проект, получить поддержку от компании «Руян» и стать членом её команды.

Досье "ЗР"

Александр Кравцов - создатель компании «Руян» и бренда «Экспедиция», организатор международной гонки «Экспедиция-Трофи», кругосветного путешествия «Expedition Around the World» и других регулярных экспедиций, основатель Академии предпринимательства, Бизнес Серфинг Школы и «Руян Инвест Клуба», градообразующего предприятия Руян-города на Оби.

Мастер класс пройдет в Библиотеке Дальневосточного Федерального Университета, ул. Алеутская, 65-Б, 4 этаж, вход свободный.

Елена ЛЕНСКАЯ, «Золотой Рог».

Автор: Елена Ленская
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru