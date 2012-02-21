Совет директоров Владрыбпорта может пополниться дочерью основного владельца

В совет директоров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» («Владрыбпорт») на годовом собрании может быть избрана дочь основного владельца компании, бывшего старшего вице-президента Evraz Group Александра КАТУНИНА Мария КАТУНИНА.

В действующий совет директоров порта кроме Александра Катунина также входит его сын, ассистент финансового директора швейцарской компании «Карбофер Дженерал Трейдинг» Владимир КАТУНИН. Также среди кандидатов на избрание в новый совет директоров первый заместитель гендиректора ОАО «Владрыбпорт» по экономике и финансам Андрей МОЩЕВИТИН.

Досье «ЗР»

ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» - стивидорная компания на территории порта Владивосток. 51,98% (54,42% обыкновенных) акций принадлежат ЗАО «Геотэкс» (Москва, 100% принадлежат А.Катунину), Asian Metal Resources Group (США, 100% принадлежат Д.САРАНА) - 26% (27,23% обыкновенных), Софье ПОЛЯКОВОЙ - 10,61% (11,12% обыкновенных).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».