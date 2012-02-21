Чем займутся строители после саммита?

Занятость предприятий строительного комплекса складывается из заказов, и чем полнее портфель заказов, тем больше у коллективов уверенность в завтрашнем дне. Остается каких-то полгода до саммита АТЭС во Владивостоке. Работы на объектах, которые строятся к нему, вступили в завершающие стадии. Ждет ли строителей Приморья впереди не меньший фронт работ или им придется «затянуть пояса»?

Алексей КОЧЕТКОВ, исполнительный директор НП СРО «РОС ПК»:

- По нашим прогнозам, с окончанием саммита активность строительной отрасли Приморья не затормозится. В портфеле партнеров объединения есть проекты, для реализации которых потребуются их мастерство и опыт.

Во-первых, в 2012 году завершится процесс оформления соглашений с инвесторами по освоению земельных участков под игорную зону «Приморье». Эти проекты будут работать на экономику Владивостока и всего Приморья – появятся новые рабочие места, увеличится доходная часть регионального и муниципальных бюджетов.

Во-вторых, Приморский край очень активно включился в работу по развитию жилищного строительства совместно с Фондом «РЖС». Сегодня под комплексное строительство предоставлены два участка – бухта Патрокл и поселок Трудовое. Уже ведутся работы по строительству жилья эконом-класса, преимущественно малоэтажного, и объектов социальной инфраструктуры. На следующем этапе при непосредственном участии государства к программе будут подключены и малые города. В планах – стройки в Уссурийске, Артеме и Находке. Здесь земли будут предоставляться из федерального резерва и предназначены для комплексного освоения - реализации на территории региона крупных проектов в сфере жилищного строительства экономического класса, размещения предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций.

В-третьих, начнут работать частные инвестиции. Партнеры «РОС ПК» ведут переговоры и подготовительные работы по участию в таких инвестиционных проектах, как строительство газо- и нефтеперерабатывающих заводов, технопарков, судоверфи.

В-четвертых, продолжится строительство социальных объектов. В числе уже объявленных приоритетов – строительство новых дорог, современных школ и спортивных комплексов, ряд других инфраструктурных проектов.

Как видите, есть планы, и объемы работ есть. Мы уверены, что для тех проектов, которые будут реализовываться в Приморье в ближайшие годы, потребуется опыт наших партнеров, в том числе полученный на уникальных стройках саммита.

Владимир КАСПИН, генеральный директор ООО «Ремонтно-строительная компания КФК»:

- Мы успешно вошли в этот год, выполнив объем работ на сумму около 1 млрд рублей. В декабре завершили работы по РТП «Голдобин». В рамках подготовки к саммиту АТЭС завершили по двум контрактам с оценкой «хорошо» реконструкцию фасадов и кровель МГУ им. Невельского.

Объемы этого года определились в пределах 700-800 млн рублей, но, может быть, еще что-то добавится. В апреле мы должны завершить реконструкцию здания краевого арбитражного суда на ул. Светланской, выполнить около него благоустройство. У нас заключен госконтракт на реконструкцию фасада, кровли и благоустройство театра им. Горького, который надо выполнить в июне. В этот же срок предстоит реконструкция большого конференц-зала администрации края. Другие объекты, с которыми будем работать в этом году, – это тоже ремонт и реконструкция, новое строительство – только плоскостных сооружений Владивостокского аэропорта…

Сейчас силами компании одновременно ведутся от 10 до 12 объектов различной сложности. Единовременно на наших объектах своими силами и на субподряде могут трудиться более 500 человек. О нашем росте можно судить по тому, что с этого года мы становимся крупным налогоплательщиком. Для меня этот фактор не очень радостный. Все-таки в составе малого предприятия было проще работать. А с крупного налогоплательщика и спрос другой, и проверки чаще…

Елена ЯКУБОВСКАЯ, заместитель генерального директора ООО «ДАЛТА-Восток-1»:

- Для нашей компании этот год обещает быть напряженным. В первом полугодии мы завершаем строительство второй очереди комплекса жилых домов «Два капитана» по ул. Леонова, 66. Одноподъездная башня общей площадью на 189 квартир сдается в первом квартале, и двухподъезный дом на 286 квартир с подземной автопарковкой на 217 мест – летом. В конце года будет сдан в эксплуатацию жилой дом по проспекту Острякова, 6. Монолитный каркас этой «свечки» на 180 квартир уже выполнен. С наступлением тепла начнутся работы по устройству стенового ограждения.

В районе п. Трудовое компания приступает к строительству нового жилого поселка на земельном участке общей площадью 400 га, который будет иметь развитую инфраструктуру социальных объектов, административный центр и зоны отдыха. Поселок будет разделен на зоны многоэтажных жилых домов, малоэтажных и блокированных домов (таунхаусов), индивидуальных жилых домов с земельными участками. Сотрудничество ООО «ДАЛТА-Восток-1» и канадской MvH Urban Planning & Design Inc в создании проекта застройки земельного участка позволит компании соблюсти единство планировки и архитектурно-стилевого решения. Общая площадь застройки составит 600 тысяч кв. метров жилья. Первой очередью строительства, осуществляемой во II-IV кварталах этого года, предусмотрено построить трехэтажные жилые дома площадью 37 500 кв. метров и 12 500 кв. метров индивидуальных жилых домов жилой площадью по 100-150 кв. метров каждый.

В ноябре прошлого года компания выиграла аукцион на право развития застроенной территории в районе ул. Володарского, 25 и подписала с администрацией Владивостока договор о развитии застроенных территорий. Здесь будет возведен 27-этажный жилой комплекс повышенной комфортности. В этом году мы будем готовиться к этому строительству, а вестись оно будет в 2013-2015 гг.

Владимир ВОРОБЬЕВ, руководитель ОАО «Аврора»:

- Говорить о занятости завода крупнопанельного домостроения в этом году не стоит - коллектив завода в очередной раз простаивает без работы. Склады забиты готовой продукцией, но когда она пойдет на стройку и пойдет ли – неизвестно. Опять же застройщики берут ее крайне неохотно и в свои планы строительства панельные дома стараются не включать. Тем не менее заводчан греет надежда, что, может быть, несколько комплектов у завода возьмут для строительства новых домов в жилом районе Снеговая Падь, где эта серия домов уже использована в застройке.

Сергей ФЕДОРЕНКО, директор СРО «Альянс строителей Приморья»:

- Портфель заказов приморских строителей на 2012 год практически пуст. На острове Русском наши компании почти не работают. Большинство объемов выполняют иностранцы. И, по отчётам, им уже выплачено 98% от предусмотренных средств, т. е. деньги у заказчиков закончились.

На бюджетных объектах строителям работать становится совершенно невозможно по причине безобразного ценообразования. Например, выставляют на аукционы объект с ценой 50 млн рублей, в то время как только его себестоимость 55 млн. Такие объекты берут только от крайнего отчаяния.

На фасадах во Владивостоке для строительных компаний оказалось работать очень сложно. Расценки определены низкие. Заказчики отказываются платить за выполненные работы.

Сектор негосударственного заказчика в работе строительного комплекса края также в значительной степени сжался. Банки ждут очередного финансового кризиса, поэтому заказчики осторожничают с программами развития. Мой прогноз: несколько следующих лет будут для стройки самыми тяжёлыми.

Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».