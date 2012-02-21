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Завершен монтаж уникальных конструкций кровли владивостокского океанариума
Сложнейший заказ на изготовление арочных конструкций металлокаркаса кровли океанариума с дельфинарием успешно выполнили специалисты НПО «Мостовик» – каждая арка уникальна в своем исполнении, в ее основе – тысячи элементов, разных по форме и техническому решению.
В среднем вес одной конструкции составляет от 1,5 до 30 тонн, рассказали подробности в пресс-службе администрации Приморского края. Параллельно выполняются работы по монтажу акриловых панелей панорамных стен главного корпуса океанариума. Все 94 панели размещены в резервуарах (танках), из них 76 смонтированы во фреймы – специальные железобетонные проемы – для последующей герметизации. В ближайшее время предстоит смонтировать во фрейм самую тяжелую панель – ее вес превышает 28 тонн.
Готовится к сдаче первый пусковой объект дальневосточного комплекса – научно-адаптационный корпус (НАК). Окончены отделочные работы и монтаж сложнейшего оборудования – современных систем жизнеобеспечения животных. Специализированное оборудование позволит соблюсти в каждом танке целый ряд индивидуальных условий для успешной адаптации будущих обитателей комплекса – температурный режим, насыщенность кислородом, химический состав воды и многих других параметров.
Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».
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