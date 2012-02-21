Права на объекты в Приморье продолжают активно регистрировать

По данным Управления Росреестра по Приморскому краю к 1 января 2012 года проведена госрегистрация прав в отношении 3573 объектов недвижимого имущества, в том числе 2261 земельного участка, связанных со строительством объектов саммита АТЭС, включая объекты, расположенные на полуострове Де-Фриз Надеждинского района и подпадающие под строительство магистрального газопровода Сахалин – Хабаровск – Владивосток.

ФБУ «Кадастровая палата» по Приморскому краю поставлено на государственный кадастровый учет 1155 земельных участков, предназначенных для строительства объектов саммита АТЭС.

В Управлении продолжает действовать специальная рабочая группа по сбору и анализу информации в сфере госрегистрации прав на объекты саммита, что позволяет устранять возникающие вопросы по ней еще до момента подачи документов. В ее задачи также входит дополнительная тщательная проверка документов, предоставляемых на госрегистрацию прав на недвижимое имущество, расположенное в местах строительства указанных объектов, а также осуществление мониторинга прохождения документов для постановки на кадастровый учет земельных участков, передаваемых для строительства объектов саммита АТЭС.

Оформление прав на объекты саммита осуществляется в максимально короткие сроки.

«Золотой Рог».