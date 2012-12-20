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Порты Дальнего Востока оказались не готовы к работе с углем зимой
Ставшее уже традиционным скопление груженых вагонов на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) под Новый год серьезно нарушает не только технологический процесс по подаче вагонов на фронты погрузки и выгрузки станций магистрали, но и сдерживает движение поездов на промежуточных станциях.
«Мы обеспокоены непростой ситуацией, когда на дороге брошено более 6 тыс. вагонов (на 13 декабря. – Прим. авт.), - говорит заместитель начальника ДВЖД по Владивостокскому региону Сергей РЯБОВ. - Что такое брошенные? Это составы, отставленные от движения по причинам, зависящим от грузополучателей. От наших клиентов и партнеров, в адрес которых направляются поезда. Все понимают, что ситуация с медленной разгрузкой вагонов стоит очень остро и может осложнить работу не только грузовых, но и пассажирских и пригородных поездов. Необходимо срочно искать пути ее разрешения».
«Только во Владивостоке на станции Гайдамак сейчас (13 декабря) стоит более 400 вагонов. Притом что в среднем за сутки выгружается примерно по 12-18 вагонов. В крае ситуация гораздо хуже, сейчас по этой причине отстранено от движения более 6 тыс. вагонов. Отмечу, что большинство приморских портов оказываются неготовыми обеспечивать эффективную выгрузку грузов в зимний период. По сравнению с летом выгрузка вагонов существенно падает. К примеру, заключается договор на поставку 250 вагонов, а разгружается только 100. Между тем в период новогодних каникул ситуация будет только усложняться. И мы не находим ответа, что делать с этими брошенными поездами и что будет делать грузополучатель с накопленным объемом груза», - сообщил журналистам первый заместитель начальника Дальневосточной дирекции по управлению движением Дмитрий БОРОДИНСКИЙ.
По его словам, претензий нет только к Владивостокскому морскому торговому порту, который справляется со своими обязанностями по приемке и перевалке грузов. Основные направления, где образовался избыток грузов, которые не принимают грузополучатели, - это станции Находка и Мыс Астафьева, адресаты - Находкинский морской торговый порт и торговый порт Посьет. Все они работают с экспортным углем.
Железнодорожники отмечают, что из-за «брошенных» поездов на станциях назначения теряется маневренность. Подвижной состав, занимающий пути станций, представляет потенциальную угрозу безопасности движения и неизбежно приводит к снижению пропускной способности магистрали. Из-за этого сложнее подавать вагоны под грузовые операции даже тем клиентам, которые не имеет проблем с их переработкой. Вполне возможно, что ДВЖД придется вводить ограничения на погрузку в адрес наиболее проблемных грузополучателей.
Вопрос организации работы железной дороги и ее клиентов в декабре и на новогодних праздниках уже рассматривался на совещании в администрации Приморского края, которое проводил первый вице-губернатор Сергей СИДОРОВ.
«Мы обратились за помощью в администрацию Приморского края для решения этой проблемы и нашли понимание со стороны руководства региона. Первый вице-губернатор заверил нас - «я не только союзником вам в этом случае буду, но и сотрудником». Нам бы не хотелось вводить запретительные меры на погрузку в адрес грузополучателей приморских портов, понимая, что это приведет к снижению эксплуатационных параметров на сети железных дорог», - уточняет Дмитрий Бородинский.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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