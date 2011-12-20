ОАО «Владивостокский морской торговый порт» поделилось акциями

ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в транспортную группу FESCO) сократило долю в страховой компании «Дальакфес» (Владивосток) с 21,9% до 13,688%, сообщается в материалах порта.

Кроме того, порт сократил долю в ЗАО «Портовый флот» с 62,73% до 49,71%, в ООО «Владпортбункер» – с 100% до 49%. По сведениям «ЗР», подвижки в собственности порта связаны с условиями сделки с бывшим менеджментом порта.

Досье «ЗР»

ОАО «Владивостокский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток. ООО «М-Порт» (Москва) принадлежат 95,6% акций АО. В начале августа пул частных инвесторов, организованный «ВТБ Капиталом», выкупил в интересах FESCO 50% уставного капитала ООО у менеджмента порта (еще 50% ООО принадлежат ОАО «Дальневосточное морское пароходство», базовой компании FESCO).

«Золотой Рог», Олег КЛИМЕНКО.