www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.92 р. 100 JPY: 59.33 р.
EUR: 76.08 р. 10 CNY: 97.27 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

ОАО «Владивостокский морской торговый порт» поделилось акциями

20 Декабря 2011, 17:07 | Владивосток

ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в транспортную группу FESCO) сократило долю в страховой компании «Дальакфес» (Владивосток) с 21,9% до 13,688%, сообщается в материалах порта.

Кроме того, порт сократил долю в ЗАО «Портовый флот» с 62,73% до 49,71%, в ООО «Владпортбункер» – с 100% до 49%. По сведениям «ЗР», подвижки в собственности порта связаны с условиями сделки с бывшим менеджментом порта.

Досье «ЗР»

ОАО «Владивостокский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток. ООО «М-Порт» (Москва) принадлежат 95,6% акций АО. В начале августа пул частных инвесторов, организованный «ВТБ Капиталом», выкупил в интересах FESCO 50% уставного капитала ООО у менеджмента порта (еще 50% ООО принадлежат ОАО «Дальневосточное морское пароходство», базовой компании FESCO).

«Золотой Рог», Олег КЛИМЕНКО.

Автор: Олег Клименко
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru