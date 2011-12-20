Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ОАО «Владивостокский морской торговый порт» поделилось акциями
ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в транспортную группу FESCO) сократило долю в страховой компании «Дальакфес» (Владивосток) с 21,9% до 13,688%, сообщается в материалах порта.
Кроме того, порт сократил долю в ЗАО «Портовый флот» с 62,73% до 49,71%, в ООО «Владпортбункер» – с 100% до 49%. По сведениям «ЗР», подвижки в собственности порта связаны с условиями сделки с бывшим менеджментом порта.
Досье «ЗР»
ОАО «Владивостокский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток. ООО «М-Порт» (Москва) принадлежат 95,6% акций АО. В начале августа пул частных инвесторов, организованный «ВТБ Капиталом», выкупил в интересах FESCO 50% уставного капитала ООО у менеджмента порта (еще 50% ООО принадлежат ОАО «Дальневосточное морское пароходство», базовой компании FESCO).
«Золотой Рог», Олег КЛИМЕНКО.
Новости тематики
- Самый дорогой шоколад в России продается во Владивостоке
- Глава "Аэрофлота" сравнил полет во Владивосток с поездкой на такси в Москве
- Крупнейшей стивидорной компании порта Владивосток арест счетов не мешает
- Почта России во Владивостоке открыла продажу оригинальных японских товаров
- Международная бизнес-школа "РОСТ" пройдет во Владивостоке в конце октября
- "Терминал Астафьева" в Находке приобрел уникальную спецтехнику для вакуумной очистки
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Парком Минного городка заинтересовалась южнокорейская корпорация
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
Новости раздела
- Самый дорогой шоколад в России продается во Владивостоке
- Глава "Аэрофлота" сравнил полет во Владивосток с поездкой на такси в Москве
- Одно из крупнейших предприятий стройиндустрии Приморья сменило прописку
- Крупнейшей стивидорной компании порта Владивосток арест счетов не мешает
- Почта России во Владивостоке открыла продажу оригинальных японских товаров
- Во Владивостоке пройдет научно-практическая конференция "Пожарная безопасность проектируемых и строящихся объектов"
- Международная бизнес-школа "РОСТ" пройдет во Владивостоке в конце октября
- "Группа ННК" сделала подарок студентам ДВФУ
- Приморье топчется на месте
- Дарькин развеселил рыбаков
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Свершилось: В круиз на лайнере можно будет отправиться прямо из Владивостока
- Доллару предрекли 30-процентный обвал
- Правительство Хабаровского края пополнилось двумя новыми чиновниками
- Муниципальный автопарк Хабаровска пополнился новыми автобусами на газовом ходу
- Фестиваль "Территория. Сахалин" открылся спектаклем-концертом "Ван Гог. Письма к брату"
- Игорь Пушкарёв: "Добро и зло всегда возвращается к тем, кто их творит..."
- Эсминец ВМС США приблизился к Владивостоку на критическое расстояние
- Во Владивостоке инвестор из Гонконга за 1,5 млрд рублей строит доступное жилье
- Швартовать, так "принцессу"
- Жители Приморья рассказали, как отмечают Новый год на работе