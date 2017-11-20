24 ноября во Владивостоке пройдет встреча разработчиков и приморских компаний-заказчиков систем информационной безопасности

24 ноября во Владивостокском бизнес-отеле Hyundai ассоциация BISA и группа компаний InfoWatch проведут встречу разработчиков и приморских компаний-заказчиков систем информационной безопасности (ИБ) в формате открытой дискуссии – BIS Café. На мероприятии выступят руководители служб информационной безопасности крупных приморских предприятий Шамса-Холдинг, Банк Приморье, Сахалинский областной центр информатизации и др., вице-президент ГК InfoWatch Рустэм Хайретдинов.

В условиях конкурентной среды развиваются не только бизнес и технологии, но растут и угрозы: появляются плохо отслеживаемые каналы утечки конфиденциальных данных из компаний, новые методы социальной инженерии, становится все больше дыр в безопасности предприятий. Чтобы обеспечить целостность бизнес-процессов и защитить информационные активы компаний от внутренних угроз и агрессивного воздействия внешних факторов, необходимо создать на предприятии единую безопасную экосистему.

В рамках BIS Cafe представители крупного бизнеса Приморья расскажут о проблемах, с которыми они сталкиваются при работе с ИБ-системами. Эксперты ассоциации BISA обсудят варианты решения этих проблем. А специалисты InfoWatch расскажут о том, как правильно организовать ИБ-экосистему предприятия так, чтобы таких проблем не возникало в будущем.

Место проведения мероприятия: Бизнес-отель Hyundai

Адрес: г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 29

Сбор гостей с 12:00, начало в 12:30

Программа мероприятия https://www.infowatch.ru/presscenter/events/18949

Участие в мероприятии бесплатное. Регистрация открыта https://www.infowatch.ru/roadshow/registration?city=Владивосток

Информационный партнер мероприятия – ZRPRESS.ru

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ:

Сообщество BISA создано под эгидой одноименной Ассоциации Business Information Security (BISA). Оно объединяет профессионалов в области информационной безопасности, руководителей бизнес подразделений, представителей регуляторов и других специалистов, заинтересованных в развитии информационной безопасности в России и мире.

InfoWatch является ведущим российским разработчиком комплексных решений для обеспечения информационной безопасности организаций, предлагает эффективные продукты по защите предприятий от наиболее актуальных внутренних и внешних угроз.

Газета "Золотой Рог", Владивосток