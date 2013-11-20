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Компания "Техноторг" ответит в суде за коллапс на Золотом мосту во Владивостоке

20 Ноября 2013, 14:18 | Владивосток

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский потребовал расторгнуть договор с компанией «Техноторг», обслуживающей мост через бухту Золотой Рог.

По мнению главы региона люди не должны страдать из-за нерадивой обслуживающей компании.

«Необходимо расторгнуть договор и взыскать убытки через суд. Люди не должны страдать из-за нерадивой обслуживающей компании», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства Приморского края, уже подан иск в суд на расторжение контракта с компанией «Техноторг», которая обслуживает «Золотой мост».

Как рассказал директор департамента Алексей Ширшов, за неисполнение обязательств по контракту «Техноторгу» грозят штрафные санкции и расторжение договора.

«Компания «Техноторг» не выполняет свои обязательства по контракту, мы подали иск в суд на расторжение договора», - сообщил он.

Напомним, во вторник, 19 ноября, движение по мосту через бухту Золотой Рог было почти остановлено. Причина тому – ледяная корка на дорожном полотне моста. Компания-подрядчик «Техноторг» не провела здесь своевременно обработку противогололедными реагентами. Из-за этого образовались многокилометровые пробки по улицам Надибаидзе, Калинина, Черемуховой, Харьковской, Героев Тихоокеанцев в сторону моста.

Снегоуборочная техника «Техноторга» начала работать на мосту только после непосредственного вмешательства администрации Приморского края.

Напомним, во вторник утром во Владивостоке мост через бухту Золотой Рог встал коломсначала мост сковал гололед после ночного снега, уже через пару часов на мосту образовалась каша из начавшегося сильного снегопада.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: суд  мосты владивостока  погода  миклушевский  дороги владивостока  авто  бизнес 



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Комментарии

  • Рысяка14:50, 20.11.2013#

    а новую нашли? а то договор рассторгнуть дело не сложное, а вдруг снег, а новой компании нет?????????

  • Неедрос15:06, 20.11.2013#

    кто больший откат даст-того компанию и "выберут". . . ))

  • Псевдоним15:09, 20.11.2013#

    уже подыскали, поэтому и убирают

  • Псевдоним08:18, 21.11.2013#

    Для миклухи это не главное. Ему бы только расторгать, увольнять, отстранять и т. п. Вон главврачей на скорой помощи уже не один раз менял. Причем одного из них сам же за несколько месяцев до этого и назначил. Т. е. человек сначала делает, а потом уже думает (иногда при этом исправляя свои же косяки).

  • Псевдоним15:08, 20.11.2013#

    Вначале научитесь правильно писать название Чуркинского моста.

  • Псевдоним15:16, 20.11.2013#

    А зачем? у них до Нового года и так контракт закончится, а пока суд да дело, 2014 год и наступит, и предмета спора в суде не будет.

  • Псевдоним15:33, 20.11.2013#

    А что- низководный мост Техноторг убрал вовремя? Тожеть под нож такой канртракт. . . именно Ка. . . т

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