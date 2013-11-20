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Компания "Техноторг" ответит в суде за коллапс на Золотом мосту во Владивостоке
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский потребовал расторгнуть договор с компанией «Техноторг», обслуживающей мост через бухту Золотой Рог.
По мнению главы региона люди не должны страдать из-за нерадивой обслуживающей компании.
«Необходимо расторгнуть договор и взыскать убытки через суд. Люди не должны страдать из-за нерадивой обслуживающей компании», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства Приморского края, уже подан иск в суд на расторжение контракта с компанией «Техноторг», которая обслуживает «Золотой мост».
Как рассказал директор департамента Алексей Ширшов, за неисполнение обязательств по контракту «Техноторгу» грозят штрафные санкции и расторжение договора.
«Компания «Техноторг» не выполняет свои обязательства по контракту, мы подали иск в суд на расторжение договора», - сообщил он.
Напомним, во вторник, 19 ноября, движение по мосту через бухту Золотой Рог было почти остановлено. Причина тому – ледяная корка на дорожном полотне моста. Компания-подрядчик «Техноторг» не провела здесь своевременно обработку противогололедными реагентами. Из-за этого образовались многокилометровые пробки по улицам Надибаидзе, Калинина, Черемуховой, Харьковской, Героев Тихоокеанцев в сторону моста.
Снегоуборочная техника «Техноторга» начала работать на мосту только после непосредственного вмешательства администрации Приморского края.
Напомним, во вторник утром во Владивостоке мост через бухту Золотой Рог встал колом – сначала мост сковал гололед после ночного снега, уже через пару часов на мосту образовалась каша из начавшегося сильного снегопада.
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Комментарии
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Псевдоним08:18, 21.11.2013#
Для миклухи это не главное. Ему бы только расторгать, увольнять, отстранять и т. п. Вон главврачей на скорой помощи уже не один раз менял. Причем одного из них сам же за несколько месяцев до этого и назначил. Т. е. человек сначала делает, а потом уже думает (иногда при этом исправляя свои же косяки).
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а новую нашли? а то договор рассторгнуть дело не сложное, а вдруг снег, а новой компании нет?????????