Компания "Техноторг" ответит в суде за коллапс на Золотом мосту во Владивостоке

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский потребовал расторгнуть договор с компанией «Техноторг», обслуживающей мост через бухту Золотой Рог.

По мнению главы региона люди не должны страдать из-за нерадивой обслуживающей компании.

«Необходимо расторгнуть договор и взыскать убытки через суд. Люди не должны страдать из-за нерадивой обслуживающей компании», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства Приморского края, уже подан иск в суд на расторжение контракта с компанией «Техноторг», которая обслуживает «Золотой мост».

Как рассказал директор департамента Алексей Ширшов, за неисполнение обязательств по контракту «Техноторгу» грозят штрафные санкции и расторжение договора.

«Компания «Техноторг» не выполняет свои обязательства по контракту, мы подали иск в суд на расторжение договора», - сообщил он.

Напомним, во вторник, 19 ноября, движение по мосту через бухту Золотой Рог было почти остановлено. Причина тому – ледяная корка на дорожном полотне моста. Компания-подрядчик «Техноторг» не провела здесь своевременно обработку противогололедными реагентами. Из-за этого образовались многокилометровые пробки по улицам Надибаидзе, Калинина, Черемуховой, Харьковской, Героев Тихоокеанцев в сторону моста.

Снегоуборочная техника «Техноторга» начала работать на мосту только после непосредственного вмешательства администрации Приморского края.

Напомним, во вторник утром во Владивостоке мост через бухту Золотой Рог встал колом – сначала мост сковал гололед после ночного снега, уже через пару часов на мосту образовалась каша из начавшегося сильного снегопада.

ZRPRESS.RU, Владивосток.