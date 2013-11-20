Владивосток готовит вторую вспышку Open Flash Point

12-14 декабря во Владивостоке пройдет Open Flash Point - отраслевое мероприятие для собственников бизнеса, управляющих, маркетологов и специалистов по продажам. Об особенностях проекта газете "Золотой Рог" рассказал его организатор, управляющий партнер СОМАР во Владивостоке Захар СКОРОХОДОВ.

- Захар, летом во Владивостоке уже проходило подобное мероприятие - City Flash Point. В декабре готовится продолжение?

- Да, действительно, Представительство СОМАР на Дальнем Востоке уже опробовало данный формат обучения во Владивостоке. Отзывы участников только положительные. Более того, мы получили большое количество пожеланий, рекомендаций, как сделать его еще эффективнее и интереснее. Мы их обязательно учтем. В декабре пройдет уже Open Flash Point – трехдневный бизнес-симулятор, скажем так, расширенный вариант.

- Почему поменялось название?

- Одной из причин стало то, что мы становимся более открытыми для наших участников. Мы формируем программу мероприятия с учетом пожеланий наших партнеров и клиентов. Поэтому в Open Flash Point будет больше практических примеров, больше групповой работы с применением техник формирования команды. Вторая причина состоит в том, что идея City Flash Point предполагает участие в нем представителей бизнеса одного города. По опыту проведенных проектов в других регионах можно заключить, что мероприятие уже стало региональным. В декабре мы ждем гостей из Благовещенска, Хабаровска, возможно, приедут коллеги из Красноярска.

- В чем принципиальные отличия готовящегося проекта?

- Их несколько. Первое - мы изменили программу обучения, будет даваться много новых знаний, которые появились за эти полгода. Ведь СОМАР декларирует и выполняет свое обещание обновлять знания еженедельно. Некоторые знания, которые давались на прошлом Flash Point, сегодня уже устарели. Пришли знания, которых еще не было. Расширен и состав модераторов. В этот раз к нам приедут мировые эксперты в области развития бизнеса Вадим ШИРЯЕВ, Александр УДОВИЧЕНКО и Ольга СМИРНОВА.

Очень большой блок отведен материалам Александра и его технологии формирования карт ценностей. На прошлом мероприятии данного блока не было. Эти знания появились буквально три-четыре месяца назад. И сейчас они действительно актуальны, интересны и полезны. Поэтому мы приглашаем наших партнеров и всех тех, кто осознает необходимость освоения и применения современных методик ведения бизнеса на Open Flash Point 12-14 декабря 2013 года.

Екатерина ЛЕБЕДЕВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.

По вопросам участия в Open Flash Point обращайтесь по тел. 8-914-792-58-95,

e-mail: zaharsk@gmail.com, www.somar.ru.