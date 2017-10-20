Стало известно, кто будет строить ВКАД и новые мосты во Владивостоке

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко провел встречу с генеральным директором ООО «Трансстроймеханизация» Борисом Сакуном. Глава региона отметил вклад компании в развитие края и пригласил принять участие в дальнейших проектах, в том числе строительстве дороги в обход Эгершельда, мостов на острова Русский и Елена.

Компания «Трансстроймеханизация» уже успела успешно зарекомендовать себя в Приморском крае – летом 2016 года она ввела первый участок скоростной трассы Владивосток – Находка – Порт Восточный в обход Артема.

В прошлом году Распоряжением Правительства РФ компания была определена единственным подрядчиком на выполнение строительства второго участка этой дороги, с Артема до Царевки. В этом году «Трансстроймеханизация» планирует завершить строительство объекта на 25%.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что результатами работы компании остался доволен.

«Был удивлен, когда проехал, – трасса, которую вы построили, отличная. Делаете быстро, сроки соблюдаете, где-то даже с опережением графика идете», – подчеркнул глава региона.

Врио губернатора выразил пожелание видеть «Трансстроймеханизацию» и на других объектах в Приморье, предложил выступить инвестором строительства окружной дороги во Владивостоке, включающей мосты на острова Русский и Елена.

«У нас также большие планы по транспортным коридорам “Приморье-1” и “Приморье-2”. Такого строителя еще поискать надо», – заявил Андрей Тарасенко.

Борис Сакун отметил, что заинтересован в таком сотрудничестве.

«Спасибо. Мы здесь уже работаем довольно много времени, работников около 1,5 тысячи из числа местных, со всего Приморья люди собраны. Мы, конечно, хотели бы еще продолжать здесь работать, помогать краю развиваться. И будем вас об этом просить. Если будет принято решение политическое, с удовольствием придем на новые объекты», – подчеркнул он.

Досье "Золотого Рога"

Компания ООО «Трансстроймеханизация» (ТСМ) основана в 2005 году. За короткий промежуток времени она прошла путь от подрядчика до ключевого игрока на рынке строительства и реконструкции автомобильных дорог, аэродромов, промышленных и гидротехнических сооружений. В числе уже реализованных ею проектов – комплекс защитных сооружений от наводнений в Санкт-Петербурге, первая очередь трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» спецморнефтепорта «Козьмино». Сейчас ТСМ работает на объектах Роавтодора и Росавиации. «Трансстроймеханизация» – целый комплекс предприятий и сервисов, таких как: собственное производство смесей и материалов, собственная ремонтная база, аттестованная строительная лаборатория, оснащенная геодезическая группа. Компания располагает более двумя тысячами единиц собственной техники. На ТСМ трудятся 7,7 тысяч профессиональных инженеров и строителей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.