www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.57 р. 100 JPY: 51.1 р.
EUR: 67.93 р. 10 CNY: 86.85 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Дороги Владивостока
Распечатать

Стало известно, кто будет строить ВКАД и новые мосты во Владивостоке

20 Октября 2017, 20:36 | Владивосток

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко провел встречу с генеральным директором ООО «Трансстроймеханизация» Борисом Сакуном. Глава региона отметил вклад компании в развитие края и пригласил принять участие в дальнейших проектах, в том числе строительстве дороги в обход Эгершельда, мостов на острова Русский и Елена.

Компания «Трансстроймеханизация» уже успела успешно зарекомендовать себя в Приморском крае – летом 2016 года она ввела первый участок скоростной трассы Владивосток – Находка – Порт Восточный в обход Артема.

В прошлом году Распоряжением Правительства РФ компания была определена единственным подрядчиком на выполнение строительства второго участка этой дороги, с Артема до Царевки. В этом году «Трансстроймеханизация» планирует завершить строительство объекта на 25%.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что результатами работы компании остался доволен.

«Был удивлен, когда проехал, – трасса, которую вы построили, отличная. Делаете быстро, сроки соблюдаете, где-то даже с опережением графика идете», – подчеркнул глава региона.

Врио губернатора выразил пожелание видеть «Трансстроймеханизацию» и на других объектах в Приморье, предложил выступить инвестором строительства окружной дороги во Владивостоке, включающей мосты на острова Русский и Елена.

«У нас также большие планы по транспортным коридорам “Приморье-1” и “Приморье-2”. Такого строителя еще поискать надо», – заявил Андрей Тарасенко.

Борис Сакун отметил, что заинтересован в таком сотрудничестве.

«Спасибо. Мы здесь уже работаем довольно много времени, работников около 1,5 тысячи из числа местных, со всего Приморья люди собраны. Мы, конечно, хотели бы еще продолжать здесь работать, помогать краю развиваться. И будем вас об этом просить. Если будет принято решение политическое, с удовольствием придем на новые объекты», – подчеркнул он.

Досье "Золотого Рога"

Компания ООО «Трансстроймеханизация» (ТСМ) основана в 2005 году. За короткий промежуток времени она прошла путь от подрядчика до ключевого игрока на рынке строительства и реконструкции автомобильных дорог, аэродромов, промышленных и гидротехнических сооружений. В числе уже реализованных ею проектов – комплекс защитных сооружений от наводнений в Санкт-Петербурге, первая очередь трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» спецморнефтепорта «Козьмино». Сейчас ТСМ работает на объектах Роавтодора и Росавиации. «Трансстроймеханизация» – целый комплекс предприятий и сервисов, таких как: собственное производство смесей и материалов, собственная ремонтная база, аттестованная строительная лаборатория, оснащенная геодезическая группа. Компания располагает более двумя тысячами единиц собственной техники. На ТСМ трудятся 7,7 тысяч профессиональных инженеров и строителей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: тарасенко  строительство  приморье  мосты  бизнес  компании  владивосток  ВКАД 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru