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АНКОР приглашает на HR-форум во Владивосток
26 октября во Владивостоке пройдет встреча представителей крупного и среднего бизнеса города и края, которые обсудят стратегические перспективы и возможности взаимодействия с HR.
Форум во Владивостоке состоится в рамках серии региональных HR-форумов кадрового холдинга АНКОР, посвященных теме «HR-эффективность в бизнесе. Вызовы времени и требуемые решения».
Основные вопросы, которые будут обсуждаться в ходе встречи: это рынок труда 2012, роли и функции HR-службы, оценка эффективности HR-отдела, конструктор решений «HR как бизнес-функция» Участниками мероприятия станут директора по персоналу, HR-менеджеры и HR-специалисты региональных организаций, консалтинговых и образовательных компаний, владельцы бизнеса и топ-менеджеры, а также представители ведущих СМИ.
Формат мероприятия - это площадка для диалога бизнеса и HR, в рамках которого гостям представится возможность познакомиться с опытом ведущих экспертов региона, а также специально приглашенных спикеров. Свое участие в форуме уже подтвердили Сергей ГАДЕЦКИЙ, директор кадрового холдинга АНКОР по России (г. Москва), Анна КРАСНОЯРОВА, HR-директор компании «Сименс Финанс» (г. Владивосток), и многие другие. Модератором форума выступит Наталья КОВАЛЕНКО, директор дивизиона «Дальний Восток» кадрового холдинга АНКОР.
В рамках программы HR-форума ведущие эксперты региона представят актуальную экспертизу современного рынка труда, опыт и способы оценки эффективности HR-отдела в компании, пройдет обсуждение стратегической и тактической роли и функций HR-службы, а также основных ожиданий бизнеса от HR в области внутреннего стратегического и оперативного сотрудничества.
Участие в форуме бесплатное, необходима предварительная регистрация, количество мест ограничено. По вопросам регистрации обращаться по телефону 8 (383) 289-29-51, marketing@nvs.ancor.ru. Место проведения: конференц-зал гостиницы «АКФЕС-СЕЙО», г. Владивосток, проспект 100-лет Владивостоку, 103.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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