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Приморцам - достойное жилье
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Приморские ЖСК приводятся в качестве плохого примера

20 Сентября 2016, 17:20 | Владивосток

Электронная газета «The Moscow Post» в публикации «Конец фонду жилищного воровства» усмотрела причины дороговизны в Приморье жилья в том, что для нового строительства требуются серьезные вложения в создание инженерной инфраструктуры по застраиваемым территориям, и в плохой деятельности приморских жилищно-строительных кооперативов, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

«Примером удорожания недвижимости из-за необеспеченности участков инфраструктурой может служить Приморский край. Изначально планировалось, что 1 кв. м жилья там будет стоить 45-50 тыс. рублей, однако сейчас его цена доходит до 120 тыс. рублей, утверждает Счетная палата. Проблемы с подключением к коммуникациям не отрицал и губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. «Я на совещании у Владимира ПУТИНА предложил фонду, чтобы тот участвовал в развитии жилищной инфраструктуры. Мы сейчас будем разрабатывать с ними несколько моделей. Фонд первоначально вкладывает деньги в инженерную инфраструктуру, а затем получает их назад, за счет того, что подключаются жители».  Предпосылки к коррупционным схемам использования земель фонда может создать и работа с жилищно-строительными кооперативами (ЖСК, фонд может безвозмездно передавать им участки). Во-первых, деятельность ЖСК в системе жилищного строительства на протяжении последних лет является неэффективной. Во-вторых, работники кооперативов, как правило, неплатежеспособная в отношении недвижимости категория граждан, поэтому велика вероятность передачи таких участков обычным бизнес-застройщикам», - сообщило издание.

Как выяснилось, цитата губернатора в материале приведена из диалога с президентом РФ с их встречи в Кремле в конце мая этого года, а цитирование представителя Счетной палаты по ценам на приморское жилье относится к публикации РБК трехлетней давности. Однако коммерческие цены на приморский новострой с тех пор меньше не стали, и деятельность ЖСК, в том числе и бывшего образцово-показательного для всей страны ЖСК «Остров», к серьезному обузданию этих цен пока не привела.

Виктор КУДИНОВ.    Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Виктор Кудинов
Теги: жилье  жкх  строительство  ЖСК 






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