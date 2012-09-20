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«Экспресс Приморья» притормозил до дотаций
ОАО «Экспресс Приморья» (оператор пригородных пассажирских перевозок), устав ждать дотаций от властей Приморья, начало оптимизацию маршрутов электропоездов. Оптимизация затронет около 15% от объема выполняемых перевозок.
«Это вынужденная мера. Мы выбирали менее населенные маршруты», - сообщил журналистам гендиректор компании Сергей КУЗНЕЦОВ. По его словам, в Приморье планируется сократить 7 поездов, еще на 8 маршрутах расписание будет пересмотрено в сторону сокращения регулярности.
На сегодняшний день задолженность регионов по компенсации выпадающих доходов в целом по зоне действия ОАО «Экспресс Приморья» составляет 770 млн рублей, в том числе 380 млн рублей в Приморье и 350 млн рублей в Амурской области. При этом Амурская область выделяет лишь 13% от требуемого объема дотаций, Приморье - 0%. В то же время Хабаровский край и Еврейская автономная область выделяют дотации в полном объеме.
«Все дело в том, что в бюджете Приморья строка на компенсацию вовсе отсутствует. Вопрос, почему субъект не предусмотрел строку в бюджете на столь социально значимые перевозки, повисает в воздухе на протяжении почти всего времени работы компании. Неоднократные встречи, договоренности и вроде как достигнутое понимание на выделение дотаций снова остаются безрезультативными!» - говорится в сообщении «Экспресс Приморья».
Сергей Кузнецов отметил, что с новым руководством Приморского края достигнуто принципиальное понимание необходимости выделения дотаций, покрывающих убытки от пригородных пассажирских перевозок. Вопрос о компенсации будет рассмотрен 20 сентября на заседании Региональной энергетической комиссии (РЭК) Приморского края.
Ранее губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ рекомендовал руководству ОАО «Экспресс Приморья» доработать стратегию развития компании до 2018 года, уделив больше внимания борьбе с безбилетным проездом в пригородных электричках.
Досье "ЗР"
ОАО «Экспресс Приморья» начало осуществлять хозяйственную деятельность в Приморском крае с 1 сентября 2005 года. 51% акций принадлежит ОАО «РЖД», 49% - администрации Приморского края. С 2011 года «Экспресс Приморья» работает в пределах Приморского и Хабаровского краев, Еврейской АО и Амурской области. Для перевозки пассажиров в пригородном сообщении компания использует подвижной состав, арендованный у Дальневосточной железной дороги (филиал ОАО «РЖД»).
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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