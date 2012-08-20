www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.76 р. 100 JPY: 58.28 р.
EUR: 77.38 р. 10 CNY: 95.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Дальневосточный логистический форум – 2012

20 Августа 2012, 23:00 | Владивосток

26-29 сентября 2012 года, г. Владивосток.

При содействии администрации Приморского края

Уважаемые руководители!

Приглашаем вас и заинтересованных представителей вашей компании принять участие в Дальневосточном Логистическом Форуме - 2012.

В современных условиях тема логистики актуальна как никогда. Передовые компании используют логистику в качестве боевого средства в конкурентной борьбе, чтобы сохранить и расширить свою клиентуру, минимизировать издержки и увеличить прибыль.

Мероприятия форума:

26 сентября 2012 г. ключевое событие форума - научно-практическая конференция «Логистические решения: опыт и перспективы».

27-28 сентября 2012 г. семинар-практикум «Складская логистика: организация работы склада, управление складом» (автор уточняется).

27 сентября 2012 г. семинар-практикум «Международные контракты купли-продажи товаров» (автор Голубчик А.М., г. Москва).

28 сентября 2012 г. семинар-практикум «Особенности перевозок железнодорожным транспортом» (автор Голубчик А.М., г. Москва).

27 сентября 2012 г. семинар-практикум «Управление ассортиментом. Параметры товарных потоков ассортиментных позиций» (Шиков В.О., г. Москва).

28 сентября 2012 г. ключевое событие форума - научно-практическая конференция ««Управление товарными запасами, закупками, ассортиментом: новые тенденции и практические инструменты»

29 сентября 2012 г. семинар-практикум «Задачи логистики. Стандарты управления. Методы контроля и показатели эффективности» (Шиков В.О., г. Москва).

Организатор: Дальневосточная сеть кадровых агентств и учебный центр «Успех» www.uspeh-vl.ru

Подробная информация по телефонам: (423)234-57-55, 234-60-21, 234-60-48, 232-91-22.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru