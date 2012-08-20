Дальневосточный логистический форум – 2012

26-29 сентября 2012 года, г. Владивосток.

При содействии администрации Приморского края

Уважаемые руководители!

Приглашаем вас и заинтересованных представителей вашей компании принять участие в Дальневосточном Логистическом Форуме - 2012.

В современных условиях тема логистики актуальна как никогда. Передовые компании используют логистику в качестве боевого средства в конкурентной борьбе, чтобы сохранить и расширить свою клиентуру, минимизировать издержки и увеличить прибыль.

Мероприятия форума:

26 сентября 2012 г. ключевое событие форума - научно-практическая конференция «Логистические решения: опыт и перспективы».

27-28 сентября 2012 г. семинар-практикум «Складская логистика: организация работы склада, управление складом» (автор уточняется).

27 сентября 2012 г. семинар-практикум «Международные контракты купли-продажи товаров» (автор Голубчик А.М., г. Москва).

28 сентября 2012 г. семинар-практикум «Особенности перевозок железнодорожным транспортом» (автор Голубчик А.М., г. Москва).

27 сентября 2012 г. семинар-практикум «Управление ассортиментом. Параметры товарных потоков ассортиментных позиций» (Шиков В.О., г. Москва).

28 сентября 2012 г. ключевое событие форума - научно-практическая конференция ««Управление товарными запасами, закупками, ассортиментом: новые тенденции и практические инструменты»

29 сентября 2012 г. семинар-практикум «Задачи логистики. Стандарты управления. Методы контроля и показатели эффективности» (Шиков В.О., г. Москва).

Организатор: Дальневосточная сеть кадровых агентств и учебный центр «Успех» www.uspeh-vl.ru

Подробная информация по телефонам: (423)234-57-55, 234-60-21, 234-60-48, 232-91-22.

«Золотой Рог».