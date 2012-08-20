Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дальневосточный логистический форум – 2012
26-29 сентября 2012 года, г. Владивосток.
При содействии администрации Приморского края
Уважаемые руководители!
Приглашаем вас и заинтересованных представителей вашей компании принять участие в Дальневосточном Логистическом Форуме - 2012.
В современных условиях тема логистики актуальна как никогда. Передовые компании используют логистику в качестве боевого средства в конкурентной борьбе, чтобы сохранить и расширить свою клиентуру, минимизировать издержки и увеличить прибыль.
Мероприятия форума:
26 сентября 2012 г. ключевое событие форума - научно-практическая конференция «Логистические решения: опыт и перспективы».
27-28 сентября 2012 г. семинар-практикум «Складская логистика: организация работы склада, управление складом» (автор уточняется).
27 сентября 2012 г. семинар-практикум «Международные контракты купли-продажи товаров» (автор Голубчик А.М., г. Москва).
28 сентября 2012 г. семинар-практикум «Особенности перевозок железнодорожным транспортом» (автор Голубчик А.М., г. Москва).
27 сентября 2012 г. семинар-практикум «Управление ассортиментом. Параметры товарных потоков ассортиментных позиций» (Шиков В.О., г. Москва).
28 сентября 2012 г. ключевое событие форума - научно-практическая конференция ««Управление товарными запасами, закупками, ассортиментом: новые тенденции и практические инструменты»
29 сентября 2012 г. семинар-практикум «Задачи логистики. Стандарты управления. Методы контроля и показатели эффективности» (Шиков В.О., г. Москва).
Организатор: Дальневосточная сеть кадровых агентств и учебный центр «Успех» www.uspeh-vl.ru
Подробная информация по телефонам: (423)234-57-55, 234-60-21, 234-60-48, 232-91-22.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Международная бизнес-школа "РОСТ" пройдет во Владивостоке в конце октября
- "Терминал Астафьева" в Находке приобрел уникальную спецтехнику для вакуумной очистки
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Парком Минного городка заинтересовалась южнокорейская корпорация
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
- Семинар "Экспорт продукции – оптимизация затрат" организует Центр развития экспорта Приморского края
- Оператор TAX FREE во Владивостоке будет выбран в 2018 году
Новости раздела
- Во Владивостоке пройдет научно-практическая конференция "Пожарная безопасность проектируемых и строящихся объектов"
- Международная бизнес-школа "РОСТ" пройдет во Владивостоке в конце октября
- "Группа ННК" сделала подарок студентам ДВФУ
- Приморье топчется на месте
- Дарькин развеселил рыбаков
- Остров Русский во Владивостоке предложено превратить в Гонконг
- Первый резидент готовится переезжать в спецрайон на острове Русском
- "Терминал Астафьева" в Находке приобрел уникальную спецтехнику для вакуумной очистки
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Мастерки Свободного порта
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- В деле экс-мэра Владивостока возникла женщина...
- Оленеводы Чукотки поселятся в мобильных "Ярангах 2.0"
- Дан старт движению по новому участку трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково
- Круизный лайнер Bremen зашел в порт Петропавловска-Камчатского