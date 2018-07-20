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Во Владивостоке отель торжественно сменил вывеску и владельца

20 Июля 2018, 09:14 | Владивосток

Торжественное открытие Lotte Hotel Vladivostok состоялось в четверг, 19 июля, в Приморье. В церемонии принял участие глава Приморья Андрей Тарасенко, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Президент Lotte Hotels&Resorts Ким Чжун Хван, открывая церемонию, отметил, что для корпорации Lotte – это знаменательный день. Гостиница под новым брендом открывается на месте отеля Hyundai, который проработал во Владивостоке более 20 лет и стал частью истории города и края, принимая в своих стенах крупнейшие международные мероприятия.

После того как гостиница была продана новым владельцам, здесь в течение четырёх месяцев шла реконструкция.

Сегодня сеть отелей Lotte работает в 30 странах мира. Отели этой сети есть в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, а теперь и во Владивостоке.

«Уверен, что отель Lotte станет поддержкой для Владивостока в развитии бизнеса и туризма», – подчеркнул Ким Чжун Хван.

Андрей Тарасенко поздравил корейскую корпорацию с началом нового бизнеса в Приморье.

«Город растет, становится красивее, и культура сервиса также должна расти. С приходом в регион корпорация Lotte даст краю также новые рабочие места и составит достойную конкуренцию приморскому гостиничному бизнесу», – отметил глава региона, пожелав новым партнерам края успешной работы и благодарных клиентов.

Напомним, Республика Корея входит в тройку ключевых стран-партнеров Приморья в сфере торговли и инвестиций. Из 1,2 миллиардов долларов, накопленных в экономике края, более 100 миллионов долларов составляют инвестиции из Южной Кореи. Сегодня в регионе работают более 50 южнокорейских предприятий. Это компании сфер торговли, сельского хозяйства, производства, транспорта и ремонта автотранспортных средств, рыболовства, гостиничного и ресторанного бизнеса и других.

Для повышения эффективности работы иностранных партнеров на территории Приморья во Владивостоке 24 ноября 2017 года на базе представительства КОТРА открыт центр поддержки корейских инвесторов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: тарасенко  Корея  бизнес  отель  реконструкция  lotte  владивосток  собственник  гостиница  туризм 



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