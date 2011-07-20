FESCO получила первый балкер китайской постройки

Флот Транспортной группы FESCO в среду, 20 июля, пополнился первым судном из серии из четырех балкеров, строящихся по заказу группы на китайской верфи Qingshan Shipyard в Чжанцзягане.

После церемонии приемки судно сразу отправится на работу. Через несколько дней судно ожидают в Японии под погрузку известковым камнем назначением на Гонконг.

По сообщению пресс-центра ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (базовая компания ТГ FESCO), новый балкер (специализированное судно для перевозки грузов насыпью и навалом – "ЗР"), получил название FESCO Saratov.

Судно имеет следующие технические характеристики: дедвейт - 57 тыс. тонн; длина наибольшая - 189,99 м; ширина - 32,26 м; высота борта - 18м; осадка - 12,8 м; объем пяти трюмов судна - 71,5 тыс. кубометров. Балкер оснащен четырьмя электрогидравлическими кранами грузоподъемностью 30 тонн каждый.

Второе судно серии получило название FESCO Simferopol. Балкер спущен на воду в апреле 2011 года, приемка судна планируется в конце 2011 года.

Планируется, что в начале следующего года в состав флота FESCO войдут еще два балкера, увеличив флот до 52 судов суммарным дедвейтом более 1 млн тонн.

"Строительство FESCO Saratov – это первый, пилотный проект для FESCO и китайской верфи Qingshan. Между руководством пароходства и руководством верфи в течение строительства сложилось хорошее деловое сотрудничество и взаимопонимание. Надеемся, наша совместная работа и впредь будет продуктивной и взаимовыгодной. От имени FESCO я выражаю искреннюю благодарность нашим китайским партнерам за плодотворное сотрудничество", - сообщил управляющий директор ОАО "ДВМП" Владимир КОРЧАНОВ, принимавший участие в приемке судна.

Досье "ЗР": ДВМП входит в транспортную группу FESCO. Транспортная группа FESCO - интермодальный оператор, объединяющий возможности морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания в собственных терминалах в портах России и СНГ. Флот группы состоит из 54 судов общим дедвейтом около 1,3 млн тонн.